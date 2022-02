Nov zalogaj Animal Collective ni modern, je pa še kar svež

Nekoč, davno je že tega, sem na Fakulteti za arhitekturo priložnostno predaval o razvoju elektronske glasbe. Ko sem študente povprašal, kakšno glasbo trenutno poslušajo, je še posebej glasen odgovor prišel iz zadnje vrste velike predavalnice. Kolegica je hitela pojasniti, da posluša stari rock, ki da je d best. V resnici mi je zažugala, naj s svojim ekspozejem odf**ofiram, saj da je elektronska muzika drek. V repliki sem ji poskušal pojasniti, da bodo mnogi med prisotnimi (bodočimi arhitekti) v prihodnosti načrtovali stavbe iz jekla in stekla, morda celo take, ki v preteklosti sploh še niso obstajale – v nasprotju z drugimi, ki bodo svoje kariere posvetili projektiranju brunaric, koč, kozolcev, čebrov in kolovratov, torej zgradbam ali objektom, ki jih človeštvo pozna že stoletja in so navadno tehnološko manj zahtevni. Moj zagovor raznolikosti je ljubiteljico starega rocka odpihnil iz predavalnice. Po nepotrebnem, kajti tudi stari rock oziroma njegova esenca se v zadnjih dveh desetletjih ni ohranjala zgolj na starih vinilnih albumih skupin The Doors, Steppenwolf, CCR in The Allman Brothers Band ali Franka Zappe. Zakaj? Ker so sodobni zvoki spremenili splošen okus oziroma način dojemanja glasbe, tudi tiste , ki je ustvarjana po starejših principih.

Nemara najslavnejši restavratorji starega rocka so zgodnji vzhodnoobalni hipsterji Animal Collective. Res gre za kolektiv, pri čemer je glasbeni izraz številčne zasedbe še vedno umirjen, čuten, večglasno odpet in tako tudi malce psihedelični stari rock. Ta vrsta rocka tudi na njihovem novem albumu Time Stiffs nikoli ne zaide v folk in le pri songu Strung With Everything veseljaško pospeši, a komaj do roba gostilniškega folk punka, podobnega irskim The Pogues. Včasih se zdi, da so Animal Collective zašli v progresivnorockovsko melanholijo, a tudi ta ni izrazita (song Cherokee). Sicer pa muzika Animal Collective – predvsem po zaslugi obrzdane električnokitarske lirike in prav tako zelo značilno rahlo zadušene celotne zvočne slike – še naprej dosega posebno čarobnost in nudi poslušalsko lagodje. Time Skiffs je že enajsti album zasedbe Animal Collective in tudi ob poslušanju tega se človek zlahka zave skromnost in/ali zapade v nostalgijo – enako kot pri poslušanju starih mojstrov, le da je pri njih izključen dejavnik bučnosti, vpitja, razbijanja, nažiganja in tovrstnih znakov starošolskega rockovskega manufakturiranja. Animal Collective tudi s Time Skiffs godejo po pričakovanjih, kar ni prav nič grešnega. Stari rock, ki je primeren celo za seanso joge.

Ocena: 3