Nova alter pop zasedba predstavlja prvo skladbo Ljubezen ni poker

Zasedba je nastala že v letu 2020, ampak kot pravijo njeni člani, je bilo preteklo leto tako klavrno, da res niso videli smisla, da bi vanj umeščali svoj uradni začetek. Zdaj pa so začutili, da je čas pravi in tako svetu predstavljajo svojo prvo skladbo Ljubezen ni pokerin videospot zanjo: "Pesem se giblje nekje med prevaro in iskrenostjo. Če je ljubezen prava in iskrena, v njej ni 'blefa', goljufije in laži. Pri pokru lahko zmago dosežeš (tudi) z blefiranjem, prevaro. Dobri so dobri, dobri so slabi, slabi so dobri, slabi so slabi … V ljubezni ni pravil, a na koncu lahko ostaneš sam in prevaran ali pa varaš ti." Zasnove spota se je lotila Hana, za produkcijski del pa je poskrbel Matej Lozar.