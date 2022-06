Biografija Georgea Michaela: odvisnost, promiskuitetnost in nizka samopodoba

Podrobnosti zadnjih let glasbene ikone, ki se je poslovila na božični dan leta 2016, razgalja nova biografija, ki bo luč sveta ugledala 28. junija. Do žalostnega konca je Georgea Michaela pripeljalo njegovo samodestruktivno obnašanje, odvisnost od nevarne droge GHB in razvratno življenje. Kljub dolgotrajnemu zdravljenju na züriški kliniki se je v mesecih pred smrtjo vrnil k starim navadam in umrl zaradi bolezni srca.

George Michael se je v zadnjih trenutkih svojega živjenja boril z odvisnostjo od prepovedanih substanc, nova biografija, ki bo izšla 28. junija, pa razkriva, da je bil odvisen tudi od tako imenovane 'droge za posilstvo' (date-rape drug, op. a.), GHB. V novem delu, ki se osredotoča na dogodke ob zaključku kariere slavnega pevca, je zapisano, da se je Michael po koncu zadnje turneje (poimenovane 25 Live Tour) v letu 2008 popolnoma predal omami in živel v stanju zamaknjenosti.

icon-expand George Michael se je rodil 25. junija 1963 v Londonu. FOTO: Profimedia

"Ponavadi je spal do poznega popoldneva, potem se je zatekel k marihuani in omamljen ostajal ves preostanek dneva," je avtor knjige James Gavin zapisal v biografskem delu, ki ga je poimenoval George Michael: A Life (George Michael: Življenje, op. a.). "Sedel je za svojim računalnikom, igral je video igre, vztrajal pred televizijskim sprejemnikom, organiziral srečanja, ki jih je podkrepil z GHB-jem in se podajal na nočne pohode na območje Hampstead Heath (znano londonsko javno zbirališče gejev, op. a.) v družbi zvitka marihuane," je še zapisal pisec zloglasnega izdelka. Na območju Heatha se je George v preteklosti že znašel v težavah. Nekdanji frontman zasedbe Wham! je septembra 2008 kukal v tamkajšnje moško stranišče, policija pa je pri njem odkrila tudi marihuano in crack, kokain v trdi, prečiščeni obliki, sledila je aretacija. Samo nekaj mesecev kasneje je bil znova pridržan zaradi povzročitve prometne nesreče. Policija ga je na kraju incidenta našla "popolnoma preznojenega, široko odprtih oči in z razširjenimi zenicami." To je bila pevčeva sedma aretacija v zadnjih dvanajstih letih. Odvzeto mu je bilo tudi vozniško dovoljenje, v zaporu pa je preživel štiri tedne.

icon-expand Ikona, ki ne bo nikoli pozabljena. FOTO: AP

"Za Michaela je bil GHB 'darilo iz nebes'," je zapisal Gavin in dodal: "Ob tem, da je podžigal njegovo spolno kompulzivnost, je moškega, ki je živel v samopreziru, znova naredil privlačnega v svojih očeh. Prinašal je veselje, kjer ga prej ni bilo. GHB mu je ponudil samozavest med obiski Heatha ter dal pogum za srečanja s spolno privlačnimi osebami. Obenem pa ga je popeljal na novi grozljivi nivo samouničevanja. GHB je še bolj zasvojljiv kot metamfetamin in v vseh oblikah prinaša večje tveganje." GHB pa je bila tudi droga, ki je poganjala pevčevo devetletno razmerje z britanskim igralcem iz filmov za odrasle, Paulom Stagom. Nestabilna zveza s številnimi prekinitvami je imela temačno ozadje: "Michael mu je plačeval za spolne usluge, izbranec pa je skrbel za dobavo njemu ljube droge, GHB-ja. V sporočilih sta substanco imenovala kar 'šampanjec'," razkriva Gavin. Stag naj bi drogo dostavljal kar v majhnih potovalnih stekleničkah za šampone, Michael pa ga je nato v kozarcu vmešal h kokakoli. Svoj spomin na te trenutke je v knjigi razodel ravno Stag, ki je dejal: "Michael mi je nato zmeraj naznanil: 'Sedaj sem pripravljen. Čas je za seks'." Tudi za otoški The Sun je podal enako zgodbo: "George je bil obseden s to drogo. Bil je neverjetno spolno aktiven, v njegovi glavi so se droge enačile s seksom in obratno!" V javnost je njegova strast do prepovedane substance prišla po neljubem dogodku iz leta 2006, ko je policija našla njegov mercedes, ki je bil parkiran diagonalno prek cestišča samo tri kilometre stran od njegovega domovanja v Regent's Parku. Ko so potrkali na okno, so ga našli v ležečem položaju, kasneje pa je odprl vrata, skoraj nezavesten in momljajoč. Pri njem so odkrili marihuano in GHB, v njegovi posesti pa je bilo še nekaj seks igračk, med drugim tudi "usnjena maska bleščečih oči in z zadrgo na mestu odprtine za usta."

icon-expand Leta po zadnji turneji je preživel v omami in zamaknjenem stanju. FOTO: Profimedia

Življenje na robu je glasbeni ikoni povzročilo nekaj notranjega nemira. Do leta 2014 se je vsakodnevno soočal s paničnimi napadi, pestila ga je otečenost in napihnjenost zaradi prenajedanja. 30. maja v istem letu ga je neimenovana oseba našla nezavestnega v kadi njegove kopalnice in izkazalo se je, da je šlo za predoziranje z GHB-jem, ki pa žal ni bilo prvo. Prijatelji so Georgea rotili, naj poišče strokovno pomoč in se napoti v kliniko za odvajanje; čez čas je dovolil, da se z njim pogovori strokovnjak, psihiater. Pristal je na zdravljenje, izbral je center Kusnacht Practice v Zurichu. Gavin je v knjigi pojasnil: "To je bil ekvivalent petzvezdničnemu počitniškemu kontinentalnemu rezortu ... katerega cena se je povzpela na približno 120 tisoč evrov tedensko." V Švici je ostal dobršen del leta, strošek njegovega 'izleta' pa je na koncu znašal 1,7 milijona evrov. Ko se je leta 2016 vrnil domov, so se vrnile tudi njegove stare navade. GHB je povzročil tudi njegovo potrebo po mastni hrani, teža, ki jo je nenadoma pridobil, pa je povzorčila bolezen jeter.