Nova etapa za Nino Pušlar

Nina Pušlarpravi, da pesem Za naju govori o ljubezni in odnosu: ''O takšnem, ki traja in iz dneva v dan raste. Obdržati in ga živeti, no, to pa je pravi maraton. Tak odnos je živ, poka po šivih. Zdaj pa upam, da bodo pokali tudi zvočniki in da vas pesem spravi v pozitivo.''

Še sveža 30-letnica je pri tej skladbi sodelovala z ustaljeno avtorsko in produkcijsko ekipo, s katero soustvarja že dve leti in je v zadnjem obdobju podpisala tudi nekaj največkrat predvajanih domačih skladb.

''Pesem je zorela kar nekaj časa in za nami je zanimiv proces ustvarjanja. Največ spontanih trenutkov se je zgodilo prav v studiu in to je čar muzike – čar 'nepravilnega' trenutka je vedno najboljši. Ta se lahko zgodi le v sproščenem vzdušju, ki ga uspemo ustvariti skupaj. To in ustvarjalna svoboda, ki si jo puščamo v ekipi, pa sta naredila zame pesem 'Za naju' še toliko bolj posebno,'' je še povedala o novem singlu, ki bo kmalu dobil tudi videospot. Ustvarja ga sveža ekipa štirih mladeničev, ki je doslej podpisala nekaj izdelkov za raperja Drillain Vazza.

Prisluhnite Ninini novi pesmi Za naju: