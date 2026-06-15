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Glasba

Nova festivalska zmaga za Martino Majerle in njene Donne

Crikvenica, 15. 06. 2026 21.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
DONNE MIK2026

Pevka Martina Majerle, ki jo slovensko občinstvo pozna kot nekdanjo evrovizijsko predstavnico in udeleženko oddaje Znan obraz ima svoj glas, se veseli novega velikega uspeha. Skupaj z vokalno zasedbo Donne je slavila na enem najuglednejših glasbenih festivalov na Hrvaškem, Melodijah Istre in Kvarnerja (MIK) 2026.

Kvartet Donne, ki ga sestavljajo Martina Majerle, Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić in Tamara Brusić, je občinstvo in organizatorje prepričal s skladbo Kostrenski kapetani. Pesem je skozi celoten festival navduševala poslušalce, Donne pa so vodstvo ohranile vse od začetka tekmovanja do velikega finala v Crikvenici.

Donne z Martino Majerle so slavile na festivalu melodije Istre in Kvarnerja 2026.
Donne z Martino Majerle so slavile na festivalu melodije Istre in Kvarnerja 2026.
FOTO: Anto Ravlić

"Navdušena sem, presenečena in počaščena, da je občinstvo v vsakem mestu prepoznalo našo pesem. Od samega začetka smo bile v vrhu, v vseh sedmih festivalskih mestih. Imele smo tri zmage in štiri druga mesta, kar kaže, kako lepo so poslušalci sprejeli zgodbo, ki jo pesem pripoveduje," je po zmagi povedala Martina Majerle.

Skladba Kostrenski kapetani ni le še ena primorska pesem, temveč iskren poklon bogati hrvaški pomorski dediščini in življenju generacij moških, ki jih je delo vodilo čez meje, medtem ko so doma ostajale njihove žene in družine. Za skladbo stojijo priznani avtorji, kot so Lara Pilepić, Robert Pilepić ter Aleksandar Valenčić.

"To je pesem, ki slavi našo pomorsko dediščino. V njej se lahko prepoznajo ljudje iz vseh obmorskih krajev. Govori o življenju, ki je bilo pogosto težko, a je oblikovalo našo identiteto in tradicijo. Na nek način je to poklon ženskam, ki so doma ohranjale družino in dom," je pojasnila.

Donne so občinstvo osvojile s pesmijo Kostrenski kapetani.
Donne so občinstvo osvojile s pesmijo Kostrenski kapetani.
FOTO: Miro Matejčić

Za Martino Majerle je to še ena pomembna potrditev njene dolgoletne glasbene poti. Pevka je, skupaj s kvartetom Quartissimo, zastopala Slovenijo na Pesmi Evrovizije 2009, s skladbo Love Symphony, širše slovensko občinstvo pa je navdušila tudi leta 2022 v oddaji Znan obraz ima svoj glas, kjer je s svojimi preobrazbami osvojila gledalce.

Uspeh na festivalu MIK ima za Donne poseben pomen tudi zato, ker je projekt nastal kot povezovanje štirih uveljavljenih solistk. "Odločile smo se združiti moči in ustvariti nekaj posebnega. Če obstajajo štirje tenorji, smo me štiri 'done'. Upam, da bomo to zgodbo nadaljevale še z novimi skladbami," je še dodala Majerletova.

Donne so festival MIK 2026 sklenile na prvem mestu in s tem potrdile, da lahko tudi tradicionalno obarvana glasba še vedno močno nagovori občinstvo, če za njo stojijo iskrena zgodba, prepričljiva interpretacija in veliko srca.

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