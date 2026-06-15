Nova festivalska zmaga za Martino Majerle in njene Donne

Kvartet Donne , ki ga sestavljajo Martina Majerle , Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić in Tamara Brusić , je občinstvo in organizatorje prepričal s skladbo Kostrenski kapetani . Pesem je skozi celoten festival navduševala poslušalce, Donne pa so vodstvo ohranile vse od začetka tekmovanja do velikega finala v Crikvenici.

"Navdušena sem, presenečena in počaščena, da je občinstvo v vsakem mestu prepoznalo našo pesem. Od samega začetka smo bile v vrhu, v vseh sedmih festivalskih mestih. Imele smo tri zmage in štiri druga mesta, kar kaže, kako lepo so poslušalci sprejeli zgodbo, ki jo pesem pripoveduje," je po zmagi povedala Martina Majerle.

Skladba Kostrenski kapetani ni le še ena primorska pesem, temveč iskren poklon bogati hrvaški pomorski dediščini in življenju generacij moških, ki jih je delo vodilo čez meje, medtem ko so doma ostajale njihove žene in družine. Za skladbo stojijo priznani avtorji, kot so Lara Pilepić, Robert Pilepić ter Aleksandar Valenčić.

"To je pesem, ki slavi našo pomorsko dediščino. V njej se lahko prepoznajo ljudje iz vseh obmorskih krajev. Govori o življenju, ki je bilo pogosto težko, a je oblikovalo našo identiteto in tradicijo. Na nek način je to poklon ženskam, ki so doma ohranjale družino in dom," je pojasnila.