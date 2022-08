Nova kompilacija Calvina Harrisa ne kaplja in ne curlja, pač pa gladko teče

Svet zaradi šestega solističnega albuma škotskega producenta in DJ-ja ni niti boljši niti lepši. Je pa res tudi, da vsakdo, ki bo sluhovode pomočil v drugo zaporedno Harrisovo zbirko z naslovom Funk Wav Bounces, zagotovo ne bo ostal razočaran ali kremžastega izraza. Vsebinsko je skozi vseh 14 enot na albumu včasih malce bolj zmeren, včasih pa samo tja do varnega roba pospešen disco-house nihaj. Melodije so prav tako raje manj drzne. Če se vam novi Calvin Harris v prostor prikrade ravno v času, ko po goveji župi nabirate nudle, prav tako ne bo moteče, tudi za starejše posedene v familijarnem krogu ne. Harrisov močan adut je dejstvo, da vsakega od štirinajstih songov zapoje drug izbranec ali izbranka. Pharrell Williams v svojem bolj izstopajočem od dveh vstopov na Funk Wav Bounces vol. 2 ne doseže pričakovanj (Day One). Soliden je traper in wanna-be R&B šlager pevec Swae Lee, ki pa tako ali tako praktično ne zna peti, zato bojazen, da bi nevtralno ravnovesje sesul prav nadobudni, ta nadobudnež tudi ni. Snoop Dogg in Latto s komadom Live My Best Life podobno izparita v pozitivnem duhu. Jorja Smith se pričakovano trudi najbolj. Baladna Somebody Else je med boljšimi tudi zaradi ljubke basovske frazice, pri čemer se raper in še kar zgleden pevec Lil Durk kot drugi soudeleženi v tem parcialnem navalu na mikrofon pohvalno brzda. Še en ameriški raper, to je 6Black, in londonski souler Donae'o se nemara najbolj ambiciozno med vsemi lotita Harrisonovega viba. Njuna Nothing More To Say je zato univerzalno uporabna. Brez Due Lipa bi komad Potion ostal povsem anemičen. Praktično uvodna New Money s trap prvakom 21 Savageom v glavni vlogi je, sploh zaradi položaja v nizu, začuda brezvezna. Pričakovano je izstopajoči hit-single Stay With Me eden ob dveh, treh vrhuncev albuma. Skladenjsko zelo dobri sta tudi popevki New To You (z Normani, Tinashe in Offsetom kot pridruženimi vokalisti) in Obsessed, v kateri se, glede na to, da gre resnično za praktično njun najbolj pristni spremljevalni milje, dobro znajdeta Charlie Puth in Shenseea. Za kratkočasno uro funky pop blaženosti je tole super.

Ocena: 4