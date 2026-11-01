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Glasba

Nova lekcija o izgovoru imena Snoh Aalegra že na začetku

Ljubljana, 01. 11. 2026 11.00 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Kljub apokaliptičnim pomislekom Društvo mrtvih pesnikov ostaja optimistično

Snoh Aalegra - I Love You

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Več resnic se je nabralo na kup. Švedska pevka soul-popa tedne pred izidom petega albuma Legendary Love svoj šarm razdaja s hitrejšo, lahkotnejšo pesmico. Nemara se je bolj pospešenih ritmov v preteklosti neupravilčno izogibala. Pevka in avtorica perzijskega rodu kot začetek video spremljevalca za I Love You taktično modro izkoristi napovedovalca, ki francosko stilizirano, a vendarle razločno ponovi pravilno izgovorjavo njenega za zahodnjake skrivnostnega imena. Nenazadnje je tudi ta marketinška siva lisa oteževala prepoznavnost Snoh Aalegre, kajti njen opus si zasluži še veliko več simpatij.

Ocena: 4

DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV - Apokalipsa

Gradirajoča indie-pop zasnova je dovolj vpadljiva, da song Apokalipsa pridobi zaznamek "hit". Njegovo besedilo v resnici ponuja univerzalno prijazno vzpodbudo. To ustvarja mešanica simbolik, ki načeloma zlahko preskakujejo tudi medgeneracijske vrzeli, izvzemši tisto iskro resnico, da "(smo).... veterani na papirju". Tudi zato še bolj izstopa pojem iz naslova, kajti apokaliptičnega v celotnem narativu ni kaj dosti. Je pa zelo vpadljiv video spot, ki med domačimi gotovo velja za enega boljših, bolj domiselnih.

Ocena: 4

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KOMENTARJI2

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FancyFukish
01. 11. 2026 11.44
Kje je zdaj Diego, že daviš purana ob Ambrožičevih slikah a
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-2
0 2
Zvoneka
01. 11. 2026 12.31
Ti tud ne ?
Odgovori
0 0
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