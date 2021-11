Nova najboljša pesem vseh časov je postala Blinding Lights pevca The Weeknd

Pesem Blinding Lights, ki jo izvaja pevec The Weeknd, je postala nova najboljša pesem vseh časov na Billboardovi lestvici 100 najboljših pesmi vseh časov. Da gre za velik dosežek v svetu glasbe, je jasno tudi po tem, da so glasbeniki, ki so s svojimi pesmimi že dosegli ta mejnik, za vedno zapisani v zgodovino glasbe, na dobri poti k temu, pa je tudi 31-letnik.

Med glasbeniki, ki so s svojo pesmijo skočili na vrh Billboardove lestvice 100 najboljših pesmi vseh časov, se je pred časom povzpel tudi legendarni Chubby Checker s svojo The Twist. Za pesem iz leta 1960 je dejal, da se jo mora plesati na način zvijanja cigarete – boki gredo v eno smer, ramena pa v drugo. Prav zahvaljujoč temu enostavnemu plesu in glasbi, se pesmi ni bilo moč upreti in je pristala na vrhu glasbenih lestvic, tudi Billboardove, Checker pa ima na svoji spletni strani še zmeraj zapisano, da njegovega dosežka ne bo mogoče premagati do leta 2065. A potem je prišel The Weeknd.

icon-expand The Weeknd FOTO: Profimedia

Leta 2020 je The Weeknd, čigar pravo ime je Abel Tesfaye, premierno predstavil videospot za pesem Blinding Lights, v katerem je pokazal svojo različico miganja z boki in tapkanja z nogo. Gre za pesem, ki je že pustila svojo sled v zgodovini pop glasbe. Čeprav se je 31-letnik pred izidom že povzpel na glasbene lestvice, pa ga je adrenalinski synth-pop komad, ki ga je ustvaril skupaj z legendarnim piscem besedil in producentom Maxom Martinom, povzdignil iz obrobja torontske R&B scene v ikono, ki določa svoj žanr.

The Weeknd ni ostal le pri izvirni pesmi, nadgradil jo je z odličnim albumom, ki mu je prilagodil celotno zgodbo in vizualno podobo. Pevec se je pojavljal v rdečem jopiču s prevezami na obrazu in iznakaženim obrazom, ki so pospremili izid plošče After Hours, tako oboževalcem kot glasbenim kritikom pa je sporočil, da za svojo glasbo pravila oblikuje sam.