Nova odpoved koncerta, je 61-letna Madonna zrela za v pokoj?

Po vrsti odpovedanih koncertov 61-letne (nekdanje?) kraljice popa Madonne, se je pevka zdaj vnovič na svoji spletni strani in družbenih omrežjih opravičila oboževalcem, da ne bo mogla nastopiti 27. januarja v Londonu.

"Zelo mi je žal, da moram odpovedati svoj koncert, predviden za ponedeljek, 27. januarja, v Londonu. Po navodilih zdravnikov moram nekaj dni počivati. Kot vsi veste, me poškodbe pestijo že od začetka turneje, vendar moram vedno poslušati svoje telo in svoje zdravje postaviti na prvo mesto. Zadnja stvar, ki si jo želim, je, da bi razočarala svoje oboževalce ali ogrozila integriteto mojega šova. Zato bom nadaljevala, dokler bom lahko oz. ne bom mogla več. Kot vedno - vsem, ki so kupili vstopnico, bomo povrnili kupnino, za omenjeni večer. Koncert, načrtovan za sredo, 29. januarja, bomo izvedli po načrtu. Vnovič mi je žal, če sem kogar koli razočarala in prosim vedite, da me boli bolj, kot si lahko predstavljate, da moram preklicati kateri koli koncert. Še enkrat hvala za razumevanje," je svojim oboževalcem zapisala zvezdnica.

Dejstvo je, da je bila Madonna vedno vrhunsko telesno pripravljena na svojih turnejah, vsaj zadnjih trideset in nekaj let. Zdaj, ko gre že proti svojemu 62. letu, so se zadeve očitno nekoliko spremenile, če njenega petja v živo (se spomnite njenega "fušanja" na Eurosongu?), niti ne omenjamo.

Ali je "žrtev" let, ki jo nazadržno dohajajo in priganjajo, saj ni več rosno mlada, lahko ob očitnih "poškodbah" sicer ugibamo, zagotovo pa bo tudi ona morala razmisliti o smiselnosti podajanja na turneje, ki jim očitno ni (več) kos.

Kot na dlani je, da ima Madonna za seboj konkretno kilometražo v šovbiznisu, drži pa tudi dejstvo, da ni več mlado poskočno dekle, dama v najboljših letih, temveč gospa, ki je bolj kot kar koli drugega – zrela za v pokoj.