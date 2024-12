Nova pesem Društva mrtvih pesnikov ima protivojno sporočilo

Društvo mrtvih pesnikov je glasbena zasedba, poimenovana po istoimenski filmski uspešnici, ki ima za seboj že tri desetletja glasbenega ustvarjajnja. Inspiracija ne pojenja, le še močnejša je, zato so svojim poslušalcem pred iztekom leta dostavili obljubljeno: nadaljevanje pesmi X sonca . Novi singel Vojno se igrava se tako začne točno tam, kjer se X sonca zaključi. "Snemanje obeh videospotov je bilo kar spektakularno. Odpravili smo se v grad Raka, ki ima 42 sob, kjer smo mi, oblečeni v kustume iz 18. stoletja, prevzeli vloge kralja, kraljice, viteza ... V prvem videospotu X sonca zapre kralj viteze v zapor, v Vojno se igrava pa se zgodi preobrat," je povedal Alan Vitezič , pevec in kitarist Društva mrtvih pesnikov.

V videospotu lahko vidimo, kako glasbeniki igrajo šah, ki je prispodoba za igro moči oziroma vojne med dvema zakoncema. "S šahovskim besednjakom smo napisali skladbo, ki govori na prvo žogo o ljubezenskem odnosu, hkrati pa je tudi kritičen do današnjega sveta in trenutne situacije. Težko je razumeti, da v tem času bliskovitega tehnološkega napredka še vedno obstaja potreba po premoči in nadvladi posameznikov in posledično vojnih spopadih, katerih žrtve so nemočni ljudje. Čeprav sem imel sprva idejo o ljubezenskem besedilu, je to dobilo dodatno težo ob ruski agresiji na Ukrajino, ki se zdi kot nekakšna slaba šahovska partija," je pojasnil idejo za videospotom Alan.

Pa s hudomušnega vidika: šah je igra dobre taktike, globoke premišljenosti, ravno nasprotje od ravnanja v ljubezni – kako so to dvoje povezali? "Sprva ljubezen ni taktična, ampak je polna čustev. Predaš se ji. Vendar če hočeš odnos graditi skozi leta in se s svojim partnerjem postarati, je treba včasih tudi taktizirati. Seveda pa predvsem poslušati svojega partnerja. Mi smo vendarle zagovorniki besede – v prvem planu tiste slovenske –tako da sporazumevajmo se, ne posegajmo po nasilnih metodah."