Nova pesem raperke Masayah: Moramo se boriti s slabimi navadami

Masayah , nadarjena primorska raperka in slovenska hiphop in R'n'B senzacija, je na letošnji podelitvi glasbenih nagrad zlata piščal dobila ponovno potrditev, da je na pravi poti. Po lanski nagradi za novinko leta je letos prejela kar dve nagradi, in sicer za album leta in pesem leta. "Sem izjemno presenečena in zelo vesela, saj je bila konkurenca, ki jo resnično cenim, zelo močna in sem si tak razplet lahko po tiho samo želela. Me pa najbolj veseli to, da je moje delo prepoznano tudi v strokovnih krogih in da sem prejela ravno ti dve nagradi, ki se nanašata neposredno na moje ustvarjanje. Vedno pravim, da so moje pesmi zrcalo moje osebnosti in dobiti nagrado za ta del mi je izjemno," je povedala po prejemu zlatih piščali.

"Pesem Cigaret govori o nečem, kar marsikdo na sebi skriva. Govori o odvisnosti od bodisi česar koli. Glavni problem za svoje odvisnosti smo mi sami in naša disciplina. Discipliniram se. Mislim, da nisem edina, ki to potrebuje, in že zdaj bi rada rekla, da nam bo uspelo," pravi glasbenica.

Njena izjemna ustvarjalna moč in močna odrska pojavnost je dosegla tudi občinstvo zunaj naših meja, saj je nastopila na festivalih na Hrvaškem in v Srbiji, letos pa so jo povabili na festival Exit, kjer bo delila oder z največjimi regionalnimi glasbeniki. Njen ustvarjalni proces se ne prekinja, te dni predstavlja novo skladbo z videospotom, ki nosi naslov Cigaret .

"Vsebina besedila je pravzaprav dialog med cigareto in mano, ki lirično govori o tem, da se moramo zazreti vase, si priznati, kaj nas veže in s tem omejuje, in da se moramo boriti s slabimi navadami ter s tem, kdo smo in kaj nas označuje," pravi Masayah o skladbi. V videospotu je skozi metafore prikazana ujetost in borba same s seboj in zazrtje vase. "Za snemanje smo si v predprodukciji vzeli dovolj časa, da smo vse načrtno pripravili in tudi vse datumsko uskladili, saj je bilo na setu trideset ljudi, ki so morali delovati kot celota. Menim, da nam je to uspelo več kot odlično."

"Seveda, ravno zaradi podrobnosti scenografije in kostumografije, ki ponazarjajo sporočilo besedila, bi si vsi želeli imeti na voljo več kot dva snemalna dneva, ampak je že dvodnevni set in dan za priprave ogromen finančni zalogaj za 23-letnega samostojnega artista. Resnično sem ponosna na celotno ekipo in na to, da smo sporočilnost in emotivnost same pesmi uspeli uprizoriti na tako realističen način in se s tem uspeli izogniti veliki količini računalniških obdelav v post produkciji. Hvala vsem, ki so bili del videospota in komada, s končnim izdelkom ne bi mogla biti bolj zadovoljna."

Raperka je organizirala dogodek, na katerem je premierno predstavila prvi vpogled svojega videospota. Dogodka se je udeležil marsikateri znani obraz.