Glasba

Nova pesem Yoko Nono: Kompaktno, umazano, nalezljivo

Ljubljana, 18. 04. 2026 13.34 pred 10 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Yoko Nono

Ljubljanska zasedba Yoko Nono predstavlja novo pesem, s katero sporočajo, da jih pravila igre, glasbeni žanri in pričakovanja ne zanimajo. "Yoko Nono prihajajo po svoj kos in ne mislijo vprašat za dovoljenje," so jasni glasbeniki, ki so za pesem z naslovom Ne povej izdali tudi videospot.

Yoko Nono, ki so si ime zgradili na iskrenosti in surovi energiji z novim singlom Ne povej kažejo, da ne nameravajo ostati tam, kjer jih pričakujemo. Kot pravijo, je nova skladba izzivalna, temačna, bolj samozavestna in bistveno bolj nevarna kot karkoli, kar so naredili do zdaj. "Gre za skladbo, ki diši po prepovedanem. Vse je na mizi. Brez olepševanja, brez varnostne mreže. In ravno zato deluje. Kompaktno, umazano, nalezljivo."

FOTO: Rok Mlinar

Pod produkcijo skladbe se podpisuje Drago Popovič (Mi2, Hamo & Tribute to Love), pod videospot pa Rok Mlinar. V njem Yoko Nono lovijo mejo med prepovedanim in še dovoljenim, ob tem pa stopajo v prostor, kjer ni več jasno, kdo ima nadzor in kdaj se bo zgodilo neizogibno. Yoko Nono s pesmijo sporočajo: "Ne zanimajo jih pravila igre, ne žanri, ne pričakovanja." Ne zanima jih, kaj bo kdo rekel. "Če povemo po domače: 'Yoko Nono prihajajo po svoj kos in ne mislijo vprašat za dovoljenje!'"

Ne povej je prva skladba, ki jo Yoko Nono izdajajo po izidu prvenca Če te vprašajo. Zasedbo čaka pestro koncertno leto, ob tem pa namigujejo, da kujejo velike načrte za prihodnost.

Yoko Nono Ne povej pesem videospot
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
