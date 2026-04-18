Nova pesem Yoko Nono: Kompaktno, umazano, nalezljivo

Yoko Nono , ki so si ime zgradili na iskrenosti in surovi energiji z novim singlom Ne povej kažejo, da ne nameravajo ostati tam, kjer jih pričakujemo. Kot pravijo, je nova skladba izzivalna, temačna, bolj samozavestna in bistveno bolj nevarna kot karkoli, kar so naredili do zdaj. "Gre za skladbo, ki diši po prepovedanem. Vse je na mizi. Brez olepševanja, brez varnostne mreže. In ravno zato deluje. Kompaktno, umazano, nalezljivo."

Pod produkcijo skladbe se podpisuje Drago Popovič (Mi2, Hamo & Tribute to Love), pod videospot pa Rok Mlinar. V njem Yoko Nono lovijo mejo med prepovedanim in še dovoljenim, ob tem pa stopajo v prostor, kjer ni več jasno, kdo ima nadzor in kdaj se bo zgodilo neizogibno. Yoko Nono s pesmijo sporočajo: "Ne zanimajo jih pravila igre, ne žanri, ne pričakovanja." Ne zanima jih, kaj bo kdo rekel. "Če povemo po domače: 'Yoko Nono prihajajo po svoj kos in ne mislijo vprašat za dovoljenje!'"

Ne povej je prva skladba, ki jo Yoko Nono izdajajo po izidu prvenca Če te vprašajo. Zasedbo čaka pestro koncertno leto, ob tem pa namigujejo, da kujejo velike načrte za prihodnost.