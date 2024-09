Nova pevka Linkin Park o zapuščini Chesterja Benningtona: Rada bi, da je ponosen

Skupina Linkin Park je pred dnevi presenetila oboževalce in sporočila, da ima po smrti pevca Chesterja Benningtona , ki je umrl leta 2017, novo pevko, pripravlja pa tudi album in se odpravlja na svetovno turnejo. Mnoge je izbira glavne vokalistke presenetila, saj nihče ni pričakoval, da bo to postala Emily Armstrong , sicer soustanoviteljica skupine Dead Sara .

Velika novica je sledila po večtedenskem odštevanju na njihovi spletni strani, mnogi oboževalci pa so že ugibali, ali se skupina vrača. Linkin Park so presenetili z novo pesmijo, ki so jo predstavili skupaj z novo pevko, ta pa je že napoved albuma, katerega datum izida je predviden za november.

38-letna pevka je spregovorila o odločitvi, da se skupini pridruži, in o tem, kaj ji pomeni, da bo stopila v Benningtonove čevlje. Armstrongova je voditelju in novinarju Zanu Lowu priznala, da je bila najprej prestrašena ob prevzemu te velike vloge: "Bilo je veliko občutkov. Vsekakor nisem želela tega storiti tako, da bi vsem sporočila, da sem sedaj pevka oziroma bi lahko bila pevka te skupine. Razmišljala sem kot oboževalka in se spraševala, kaj je dobro za to skupino. Kakšen vokal in energija bi bila idealna in bi ustrezala tej skupini?"

"Izvzela sem se iz te enačbe in se spraševala, kaj bi bilo tisto pravo? Tega vprašanja sem se držala tudi takrat, ko sem pela in počela vse druge stvari. Takrat so se mi porodile misli o tem, kaj bi lahko bilo zabavno in bi delovalo. Ko je prišlo do tega, sem se šele zavedala, za kako veliko stvar gre," je še dodala.