Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nova serenada benda MRFY

Ljubljana, 05. 10. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
3

Legendarna Mariah Carey gosti Andersona Paaka.

MRFY - Venera

Začetek je posrečen. Gregor Strasbergrar ta lahko-Blur-ovski uvod odpoje izjemno suvereno. Nasledi ga malce po siddahrtinem baladnem kroju izveden korus. A kot ženski šepet izzveni odlično. Enako dopadljivo se ta spodvije pod glavni refren. Umirjena kitarska fraza, ki teče pod njima, Venero zavede v še en dodaten medžanrski gabarit. Vsi kontrasti se v novem ekstra-mini-maxi hitiču benda MRFY sčasoma poležejo, vse do konca pa se ne umirijo. Besedilo se zdi najprej zelo psihadelične vrste, sčasoma pa pristanemo v romantičnem komplotu. Serenada naj bo, serenada.

Ocena: 5

 

Mariah Carey - Play This Song ft. Anderson .Paak

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španovina pop ikone ter funk energetika in raperja nemara ni tako veliko presenečenje kot ga predstavlja tradicionalnost njunega skupnega songa. Lahko bi se reklo tudi, da gre za eno božično pred vsemi številnimi, ki bodo izdani oktobra in novembra. Komad naj bi pritegnil s odktio svobonjaško razporeditvijo kitic in refrenov, a ker oboji ti niso ravno odlični in jim zaznavno manjka magnetizma, song izveni kar malo bogo, malodane malo brez veze.

Ocena: 2,5

 

Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mehkoba pozavn in trobent v uvodu enega najboljših komadov z drugega albuma malde londonske neo-souularke privlačno celoto približajo dediščini slovitega kalifornijskega hitmakerja Burta Bacharacha. S tem se le še potrdi slogovna dinamika dolgometražnega dela The Art Of Loving. Olivia Dean je prikupna in z okusno mero predana ljubezenskim navdihom tako v korporativnem kot kulturnem okolju. Vsi atributi so za pohvalo.

Ocena: 4,5

 

Moonchild - Not Sorry ft. Jill Scott & Rapsody

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Indie-pop tria Moonchild je nepredvidljiv. Lahko bi ga imenovali celo kalifornijsko neobremenjen neo-acid-jazz. Neobremenjen zato, ker tudi sicer tekstura songov Moonchild ni ravno vsakdanja, čeprav njihove harmonske kombinacije nikoli niso preveč kompleksne. Poseben značaj triu dodaja ta nepretenciozen glas Amber Navran. Še zlasti v novem hitu benda je to zelo očitno. Soul diva Jill Scott in izkušena alter-raperka Rapsody komadu Not Sorry ob koncu dodata precej nepričakovanega. Tako ta naposled izpade kot nekaj veselo improviziranega.

Ocena: 4

poslušalnica singli
Naslednji članek

Jernej Zoran: Pesem govori o neskončni neumnosti in absurdnosti kakršne koli vojne

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
05. 10. 2025 11.52
+1
Ne moremo brez vsiljevanja tegale modela!
ODGOVORI
1 0
slayer2
05. 10. 2025 11.36
+1
Evo ga, spet on!!!
ODGOVORI
2 1
Diego14
05. 10. 2025 11.24
+3
Evo ga...spet ta
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256