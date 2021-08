Nov spor skupine Bijelo Dugme: Alen Islamović odvihral z odra

V Beogradu so na Bir festu nastopili glasbeniki skupine Bijelo Dugme, a brez incidenta ni šlo. Alen Islamović in Mladen Vojičić Tifa sta ponovno potrdila, da se vroča kri med njima še kar ni ohladila. Med vokalistoma je prišlo do novega spora.

Kot poročajo srbski mediji je do spora prišlo med pesmijo Ružica si bila. Ko je Tifa odpel svoj del pesmi, je Alen začel peti svoj del del pesmi in na enkrat je nastal je kaos. Tifa naj bi znorel, vrgel svoj mikrofon na tla in tekel z odra. Menedžer je tekel za njim, a se je Tifa zaklenil v svojo prikolico in se ni želel več pogovarjati o tem. Menda je cel čas tudi ponavljal: "Zakaj skače v moj del pesmi, zakaj?"

Koncert se je nadaljeval brez njega, legendarni Goran Bregović pa na celotno nastalo dramo ni reagiral in je ni komentiral. Je pa Alen Islamović na vprašanje, ali sta s Tifom prijatelja ali ne, na kratko odgovoril: "Mah, to me ne zanima."