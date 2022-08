Nova svetovna jazzovska senzacija je duet bobnarja in pianistke

Eksotični dvojec sestoji iz komaj 22-letne francoske virtuozinje za klaviaturami in 19-letnega ameriškega bobnarja. Oba glasbenika sta kljub rosnim letom že kot solista nakazala, da zanju premikanje artističnih, to je kompozitorskih, predvsem pa izvajalskih meja najbrž ni poseben problem. Skupaj pa sta Domi (Domittile Degalle) in JD Beck še močnejša. Akoprav njun prvi album predstavi zgolj nekaj osnovnih plasti tehnično briljantnega muziciranja. Delo Not Tight je ekspresivno zavezano kalifornijskemu tipu fuzijskega funky-jazza, ki je po zvočni vsebnosti tradicionalno bolj mehak. Seveda tu ne gre prehitro sklepati, da sta Domi & JD Beck mladinca, ki sta zapopadla kakršno koli vibracijo, sorodno s smooth-jazzoom, ki je bil priljubljen v osemdesetih in devetdesetih, ali pač s pop-jazzom, ki ga je na svoji senzacionalni izdaji Rise (1979) predstavil Herb Alpert. Mlada virtuoza sta muzikalično tako zelo suverena, da sta malodane idealna odrska partnerja trenutno najbolj divjima basistoma v poslu, to sta Dywane "MonoNeon" Thomas Jr. in Stephen Lee Bruner "Thundercat". Čarobnih super-staccato krajin in prelomnic je na albumu Not Tight res v izobilju. A njihov morebitni stranski učinek v obliki nevrotičnega improviziranja, kot že omenjeno, graciozno amortizira tudi milenijcem prijazna produkcija. Poslušalsko potovanje v spremstvu petnajstih skladb je zelo uživaško. S premišljenim izborom številnih gostujočih glasbenikov - ti zabelijo sedem songov - Domi in JD Beck ne merita le na komercialni sijaj celote. Kitarist Kurt Rosenwinkel (v kompoziciji Whoa) in legendarni pianist Herbie Hancock (Moon) sta se bila kot družabnika novega zvezdniškega dueta primorana izkazati. Thundercat je s svojo značilno hiper-soul taktiko takoj prepoznaven v enotah Bowling in v naslovni. Zelo prisrčen je tudi prispevek odštekanega kantavtorja Maca DeMarca (Two Shripms). Singlična izpostavljenka Take A Chance je Domi in JD Becka najbrž za vedno povezala z zimzeleno izjemnim Andersonom .Paakom. Medtem ko je .Paakova soudeležba v hudomušnem blago raperskem diskurzu skupaj z Busto Rhymesom in Snoop Doggom zmagovalna že zaradi ekipe same (Pilot). Album Not Tight je tudi sicer dramaturško sladak, saj skladbi počasnejšega tempa (Duke in Smile, ki je bila predstavljena že aprila) pošteno okrepita izpovedno kaloričnost celote. Tako ali tako pa velja, da je bravuroznost teksaškega bobnarja JD Becka tista komponenta, ki vsej tej zgodbi doda največ značaja.

Ocena: 4,5