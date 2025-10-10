Nova umetniška izpoved mladega Jana: Kam si odšla?

Mladi Jan Car, ki se predstavlja z umetniškim imenom 2nite, danes predstavlja nov singel 'Kam si odšla?', v katerem izpostavlja temno plat ljubezni. 2nite se skozi raznorazne žanrske odtenke alternativnega popa igra z zvokom, želi se naučiti igrati na čim več inštrumentov, raziskuje svojo identiteto in odkriva, kdo želi postati, da se bo v prihajajočih projektih njegova ustvarjalna vloga še okrepila, saj že ustvarja nove skladbe.

Mladi glasbenik Jan, ki deluje pod umetniškim imenom 2nite, je javnosti predstavil svoj najnovejši singel z naslovom Kam si odšla?. Nastanek pesmi je tesno povezan z osebnim dogodkom v njegovem življenju. "Ta projekt je nastal tako, ker sem v življenju imel trenutek, ko sem nekaj zelo, zelo, zelo pomembnega izgubil, nekaj, kar mi je veliko pomenilo." Kam si odšla? tako simbolizira odhod določenega občutka in ne nujno osebe.

2nite FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Skladbo je opremil tudi z videospotom, v katerem je prav tako želel prikazati temno plat ljubezni. "To tudi v spotu nekako pokažem z outfiti, ki so temni in svetli."