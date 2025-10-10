Nova umetniška izpoved mladega Jana: Kam si odšla?

Mladi glasbenik Jan, ki deluje pod umetniškim imenom 2nite, je javnosti predstavil svoj najnovejši singel z naslovom Kam si odšla?. Nastanek pesmi je tesno povezan z osebnim dogodkom v njegovem življenju. "Ta projekt je nastal tako, ker sem v življenju imel trenutek, ko sem nekaj zelo, zelo, zelo pomembnega izgubil, nekaj, kar mi je veliko pomenilo." Kam si odšla? tako simbolizira odhod določenega občutka in ne nujno osebe.
Skladbo je opremil tudi z videospotom, v katerem je prav tako želel prikazati temno plat ljubezni. "To tudi v spotu nekako pokažem z outfiti, ki so temni in svetli."
Z novim singlom pa napoveduje tudi izid EP-ja z naslovom Lust ni Love. Ta prinaša opazen odmik od njegovega prvenca Tebi bi pel, ki je bil obarvan z rožnatimi toni lahkotnosti. Prihajajoči EP namreč raziskuje drugo plat, zaznamovano z žalostjo, praznino in hrepenenjem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.