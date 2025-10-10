Svetli način
Nova umetniška izpoved mladega Jana: Kam si odšla?

Ljubljana, 10. 10. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Ota Širca Roš , Anastasija Jović , E.K.
0

Mladi Jan Car, ki se predstavlja z umetniškim imenom 2nite, danes predstavlja nov singel 'Kam si odšla?', v katerem izpostavlja temno plat ljubezni. 2nite se skozi raznorazne žanrske odtenke alternativnega popa igra z zvokom, želi se naučiti igrati na čim več inštrumentov, raziskuje svojo identiteto in odkriva, kdo želi postati, da se bo v prihajajočih projektih njegova ustvarjalna vloga še okrepila, saj že ustvarja nove skladbe.

Mladi glasbenik Jan, ki deluje pod umetniškim imenom 2nite, je javnosti predstavil svoj najnovejši singel z naslovom Kam si odšla?. Nastanek pesmi je tesno povezan z osebnim dogodkom v njegovem življenju. "Ta projekt je nastal tako, ker sem v življenju imel trenutek, ko sem nekaj zelo, zelo, zelo pomembnega izgubil, nekaj, kar mi je veliko pomenilo." Kam si odšla? tako simbolizira odhod določenega občutka in ne nujno osebe.

2nite
2nite FOTO: Arhiv izvajalca

Skladbo je opremil tudi z videospotom, v katerem je prav tako želel prikazati temno plat ljubezni. "To tudi v spotu nekako pokažem z outfiti, ki so temni in svetli."

Z novim singlom pa napoveduje tudi izid EP-ja z naslovom Lust ni Love. Ta prinaša opazen odmik od njegovega prvenca Tebi bi pel, ki je bil obarvan z rožnatimi toni lahkotnosti. Prihajajoči EP namreč raziskuje drugo plat, zaznamovano z žalostjo, praznino in hrepenenjem.

Kam si odšla slovenska glasba alternativni pop glasbena novost 2nite
