Nova velika zvezda latino popa ima funk že v imenu

Koga od vas bodo Mrigo, Mirko Grozny in Ghet zvabili na protest?

CIMAFUNK FT. LUPE FIASCO – Rómpelo

Cimafunk aka Erik Iglesias Rodríguez je nova velika zvezda latino glasbe. Poleg tega je njegov latino utirjen bolj kot ne izključno v veseljaški funk. Zaznavne nianse v slogu kubanskega jazza, nueve trove, sola ali hiphopa so v tem okviru zlite v nekaj, kar nezadržno spomni na zgodovinsko pomembne funk mišičnjake – na Jamesa Browna, Princea, Ala Greena in Georgea Clintona. Cimafunk prihaja z zahoda Kube, od koder ga je mimo Havane poneslo na Florido, kjer ustvarja zdaj. Terapia se je imenoval njegov prvi solistični album, izdan prej štirimi leti, medtem ko je Rómpelo uspešnica iz prihajajoče nove Cimafunkove songovske zbirke. V tej se pričakuje manj salse in popa, zato pa več hiphopa. Zdaj že skoraj veteranski raper Lupe Fiasco zelo všečno nadgradi Cimafunka, pri čemer ta najprej resda cvili kot Manu Chao, a se kasneje zadovoljivo unese. Cimafunkov cirkus komaj odpira svoj šotor. To bo še žur! Ocena: 4,5 MAHALIA FT. AJ TRACEY - Roadside

Pop soularka iz Leicesterja hiti z nizanjem hitov, ki bodo sčasoma ujeti na njenem tretjem albumu. Mahalia po priljubljenosti doma že prekaša Jorjo Smith, nekdanjo prvo nosilko britanskega novega popa, ki je izdatno začinjen z R&B-jem in hiphopom. Vzrok za nastalo spremembo v vrstnem redu so prav Mahalijini komadi, kot je Roadside. 23-letna pevka in avtorica se reggaetonsko vodene budnice loteva zelo sproščeno, marsikaj navijaškega pa postori tudi AJ Tracey. Izjemen ženski vokal in sočna raperskega kadenca povzročita instantno zabavo. Mimogrede, AJ Tracey je svoj zadnji, izjemno speven album Flu Game posvetil spominu na legendarno košarkarsko tekmo, pri čemer je eden od njegovih songov naslovljen Kukoč. Mahalia je pa kraljica, itak. Klestiti meco, čeprav staro, je pa res malce brez zveze. Ocena: 4,5



UPSAHL – Lunatic

Za zdaj jo še veselo razmetava. Upsahl je komaj 22-letna ameriška pevka in avtorica, ki protežira agresivnejši, vpijoč, ritmično neizprosen izrazni način. Taylor Upsahl, kot je pravo ime glasbenice iz Arizone, s pripovedmi divja kot Angležinja Charli XCX, ki se ji niti po desetletju občasno zanimivih naporov in štirih albumih še vedno ni uspelo umestiti kot globalno prepoznana oziroma komercialno uspešna solistka. Lunatic je dosledno reprezentančen song z Upsahlinega pravkar izdanega prvega albuma Lady Jesus. O lastni norosti, in to zelo predvidljivo na ritmični osnovi, ki ni niti strukturno niti zvokovno posebej inovativna – kaj šele nora. Ocena: 2,5

MIRKO GROZNY X MRIGO – Za otroke gre