Nove teorije zarote: je bila zmaga Švice napovedana z obliko odra?

Letošnja Evrovizija še vedno buri duhove. Čeprav je vsako leto po razglasitvi zmagovalca mnogo polemik o tem, da je evrovizijska kuhinja predvidljiva, nam je letos po razočaranju Hrvatov ta cirkus še toliko bližje. Na spletu so se tako pojavila ugibanja in namigovanja o tem, da so švedski organizatorji že s postavitvijo odra napovedali zmagovalca. Oder je bil namreč postavljen v obliki križa, ki krasi tudi švicarsko zastavo.

OGLAS

Vsako leto se še teden dni po tekmovanju za Pesem Evrovizije govori o vseh mogočih polemikah, ki jih prinese to največje glasbeno tekmovanje. Vedno se veliko govori o tem, ali si je zmagovalec zmago res zaslužil, koliko je bil oškodovan drugouvrščeni in kaj vse drugega je bilo narobe na tekmovanju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Letos se še posebej 'oropane' zmage počutijo naši južni sosedje, ki so močno navijali za svojega predstavnika Baby Lasagno. Prav 28-letniku iz Umaga so stavnice vse od zmage na Dori napovedovale zmago, a se je na koncu moral zadovoljiti z drugim mestom. Zmagala je Švica in njihov predstavnik Nemo s pesmijo The Code, kar naj bi bilo po spletkah na spletu jasno že pred začetkom tekmovanja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Oglasili so se namreč številni, ki verjamejo v teorije zarote, in zmago Švice povezali z obliko evrovizijskega odra. Prav največji oder, na katerem se je letos predstavilo 37 držav, je bil sestavljen v obliki križa oziroma plusa, ki krasi tudi švicarsko zastavo. "Ne verjamem v naključja", "Razkrili ste skrivnost" in "In tako bo, kot so napovedali scenografi" so na družbenih omrežjih svoja opažanja delili številni. Oder je bil sicer postavljen na sredini dvorane, velik pa je bil 186 kvadratnih metrov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ali so organizatorji resnično pričakovali, da se bo evrovizijska karavana leta 2025 preselila v Švico, ni jasno, a stavnice so Švicarju kratek čas pred tekmovanjem napovedovale zmago. Ko ga je prehitel Baby Lasagna, se ni nikoli več vrnil na sam vrh. Tudi končni razplet je bil zelo tesen, saj je Hrvat osvojil 547 točk, Nemo pa le 44 točk več.