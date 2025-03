Nove težave za Katy Perry: prodaja vstopnic za turnejo zelo nizka

Na njem je namreč sodelovala skupaj s spornim producentom Dr. Lukom, ki ga je pevka Kesha obtoževala spolnih napadov. Perryjevo naj bi sicer pred tem opozorili, naj ne sodeluje z omenjenim producentom, a nasvetov ni poslušala. Zaradi kontroverznosti, povezanih z izidom, je bil album slabo sprejet. Na portalu Metacritic, ki ocenjuje albume, je bil ocenjen kot najslabša plata od leta 2020.

Pevka je ob izidu nove ere napovedala tudi novo svetovno turnejo – The Lifetimes Tour, imenovano po drugem singlu s plate Lifetimes. Kot poroča več tujih medijev, je prodaja vstopnic v nekaterih krajih zelo nizka. Zaradi tega naj bi bila pevka primorana odpovedati nekaj koncertov. "Pričakovanja so bila velika in razočarana je nad pomanjkanjem zanimanja v nekaterih državah in prizoriščih," je za britanski tabloid The Sun dejal neimenovani vir.