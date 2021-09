Novi album Kanyeja Westa je nezasluženo vodilni na vseh lestvicah

Tudi nov Westov album je dosledno iritiranje ušes. Pri čemer je vsakdo med hiphop navdušenci, spet, pričakoval nekaj vsaj malo bolj poslušljivega. Sloviti raper, vsestranski artist, celo nekdanji predsedniški kandidat nam z delom Donda ponuja nov sveženj produkcijskih ultra izpadov, ki merijo v številne smeri, pa najsi bo med temi tudi boječi trap ali izmaličen gospel-soul, ki na skrajni nasprotni izrazni točki prehaja v glomazen, hrupen, distorzični, prenapumpan, kvazi-epski zvočni (in lirični) pleonazem. Tega koristno lahko uporabi le pubertetnik, ki se, vkopan v svojo sobo, nameni zbuditi sostanujoče. Pa vendar sta mi med skoraj tridesetimi komadi dva res všeč. Prvi je kolaboracija z Jay-Z-jem, ki se imenuje Jail. Paradoksalno je Jail zanimiv zato, ker ga odrapa gost, medtem ko gostitelj kričeče opravi z refreni. West pri tej operaciji celo ne fuša. Jail ima tudi zanimivo strukturo oziroma konec. Ta všečno in na pomenljivo moderniziran način emulira pop zimzelenko in še prej bobnarsko klasiko In The Air Tonight, ki jo je Phil Collins predstavil na začetku osemdesetih let. Še boljša in dejansko edina hitična stvar z novega projekta razvpitega raperja je spogledljiva Believe What I Say. V to je West vtkal magnetizem, imenovan Lauryn Hill. Slovita nu-soularka, ki v zadnjih dveh desetletjih nikakor ni našla pravega oprijema z glasbeno sceno, bi lahko na temelju prav tega sodelovanja znova vzcvetela. Tudi pol songa Hurricane pogojno sodi v sekcijo prebavljivih, enako velja za esenco eteričnega napeva Jonah. Vse ostalo na Dondi pa je – napor.

Ocena: 3