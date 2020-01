Novi album Selene Gomez je grozen

Ok. Počasi. Naj najprej zajamem sapo. In izdam, da sem prvi song z novega albuma Selene Gomez prebavil. Kot da neobdelan zven škatlastega bobna postane obetaven namig. Ops, tole pa bo nekaj posebnega, mmm. A ko se naslovna popevka poslovi, se stvari lahko – le še pometejo. Vse ostalo v tem svežnju pop prikupnic je kratko malo nesmiselno. Superzvezdnica sicer trdi, da so vse rime in vsi njeni verzi iskreni, da se je z njimi duhovno odprla, svojim navijačem nepovratno razdala, vsi ti se čutijo povezani kot eno, vau; in te piarovske finte, pač. Bejži, bejži. Načeloma jeRare, ampak res bolj v daljavi, če ne samo zato, da Seleninega tretjega albuma ne pomendram že kar v dveh stavkih, bleda preslikava tega, kar je v zadnjih treh sezonah pridelalaCamila Cabello. Gomezova sicer nima niti ekspresivne globine, niti ne šarma, da bi lahko sledila Camili. Edino, kar Selena Gomez kot artistka res poseduje, je ta namedeno znižan glas in ščepec igralske manipulativnosti. Videti je, da je to za globalno slavo dovolj. Še nekaj. Edini zanimiv komad je Kinda Crazy. Ne. Ta bi bil lahko zanimiv. Če bi se mu Gomezova odrekla in ga na albumu pustila živeti kot instrumental. Tako pa je Rare potrjeno nedomiselna rariteta. Eh.

Ocena: 1,5