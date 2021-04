Novi Fosili z novo pesmijo pokojnega Dujmića: 'Pozabimo nesoglasja'

Znano je, da so se Novi fosili in pokojni Rajko Dujmić že pred leti razšli v sporu, a očitno so se strasti pomirile po smrti Dujmića. Pokojnikov prijatelj Nenad Ninčević, sicer skladatelj in tekstopisec, je namreč končno našel posnetke, ki jih je iskal kar nekaj let. Pred sedmimi leti sta z Dujmićem posnela nekaj pesmi na prenosni telefon, Nenad pa je prav ta telefon kasneje založil in ga ni več našel.

Po Rajkovi smrti se je odločil, da mora telefon najti in s temi posnetki nekaj narediti. Zdaj pravi, da predeluje pesmi in da je za pomoč prosil tudi skupino Novi fosili. Prosil jih je, če bi bili pripravljeni sodelovati in posneti eno od Rajkovih še neslišanih pesmi. O tem se je pogovarjal tudi z Rajkovo vdovoSnježano: "Snježani sem rekel, da bi bilo dobro, če bi Novi fosili zapeli eno od Rajkovih pesmi. Eno tistih, ki sva jih skupaj ustvarila in ki sem jih nedavno našel v mobitelu. Strinjala se je in rekla, da je treba vsa nesoglasja pustiti za nami."

Pesmi so nekaj posebnega, pravi Nenad, saj je Rajko med snemanjem pesmi prijatelja prosil, da želi biti umetnik in da ne misli posneti nič, kar bi bilo narejeno na silo, kar bi bilo namenoma narejeno, da postane hit. Zato Nenad verjame, da je ideja, da pri snemanju pesmi sodelujejo tudi Novi fosili, izjemna.