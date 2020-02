50 let Novih fosilov: To bomo počeli, dokler bomo lahko stali na nogah

"Vsi, ki smo bili v skupini, pa smo v to dali del sebe, svoje osebnosti, duše, karakterja in to je ključ uspeha Novih fosilov."

Pri imenu Novi fosili je imel menda prste vmes Arsen Dedić, zdaj pa ste na sceni pol stoletja, saj dočakali ste abrahama. Ste še vedno "novi", ali ste vmes postali zreli, starejši, bolj utrujeni?

Marinko: Arsen je res bil zraven, ni pa bilo ime povsem njegova ideja. V času nastanka so nas kolegi spraševali v neki gostilni, kako se bomo imenovali, pa smo jim dejali, da ne vemo, da smo že zdaj stari kot fosili. Potem pa se je izza šanka oglasil Arsen in predlagal, da bi bili Novi fosili.

Zec: To je prava resnica (smeh).

Sanja: Arsen je torej dodal pridevnik "novi" in to ime je ostalo.

Kaj vam vsakemu posebej pomeni, da ste v tej zasedbi, kakšno življenje vam je to omogočilo?

Marinko: Novi fosili so moje živjenje. Tako vsebinsko kot čustveno. Ne vem kaj in kako bi bilo, če bi delal nekaj drugega v življenju, če bi se družil z drugimi ljudmi.

Zec: Če bi bil recimo veterinar ...

Marinko: Ja, če bi bil veterinar in bi potem šaril kravam po vimenih (smeh). Oni pač to delajo. Ali pa vršijo umetne oploditve. A sem glasbenik in moram iskreno priznati, da sem vznemirjen vsakič, ko imamo vajo in komaj čakam, se lepo obrijem, pripravljam, sem ves na trnih.

Sanja: Marinko je že od prvega trenutka, vseh petdeset let, v skupini, zato je to razumljivo, da je to njegovo življenje. Jaz sem prišla v skupino leta 1983, kar pomeni, da sem zraven že sedemintrideset let, kar je več ko polovico mojega življenja. Skupina je zaznamovala moje življenje. Vse veselje in radosti, žalosti, sem preživela z Novimi fosili. Še posebej z Marinkom in Zecem. Počaščena sem, da sem del te lepe zgodbe in da bodo te pesmi, ki jih vsi poznajo, ostale tudi potem, ko nas več ne bo. No, le Marinko bo živel večno, ha-ha.

Zec: Ko si toliko let člane take skupine, uspešne institucije, ki je ustvarila toliko brezčasnih uspešnic, zimzelenčkov, potem moraš biti na to ponosen. Živel sem to življenje, bilo je veliko vzponov in tudi padcev, a kakor koli obrnem, ne bi zamenjal in bi še enkrat vse ponovil, če bi bilo treba.