Novi fosili ob ponovni vrnitvi na slovenske odre: Ne damo se

Novi fosili so skupaj stopili v 53. leto delovanja, ki ga bodo počastili z dvema koncertoma v Sloveniji. Sanja Doležal iz trojice Novi fosili, ki se jim pridružujeta Marinko Colnago in Vladimir Kočiš – Zec nam je ob tej priložnosti razkrila, kakšna je kemija med njimi danes.

"Naslednje leto bo 40 let, odkar sem se pridružila skupini, in kemija na začetku in zdaj se ne moreta primerjati. Smo več kot prijatelji, smo družina. Jaz sem s fantoma dlje časa, kot sem bila s starši, dlje, kot sem bila s svojim soprogom. Ta kemija zdaj je nekaj, kar je zelo težko pojasniti." Vladimir je dodal, da so prav posebna ekipa, ki jih ne združuje samo posel, ampak tudi znamenje v horoskopu, saj so vsi rojeni v znaku bika. Še več, rojeni so v razmiku treh dni.

Ob pogledu na vse tri je zaznati prijetno energijo in sproščenost, a Sanja je povedala, da temu ni bilo vedno tako. Najbolj se spomni prvega koncerta, ki je bil pri nas: "Leta 1983 je bil naš prvi koncert v Mariboru. Takrat sem bila tako v strahu, tečna in kaotična, zunaj pa je bila polna dvorana. Vse pesmi smo predhodno vadili in vadili, a mi je vseeno v trenutku nastopa padel mrak pred oči. Fanta sta igrala Plava košulja, jaz pa pela Šuti moj dječače plavi. Fanta sta bila super profesionalna, zato smo se samo spogledali in nadaljevali z igranjem. Prebila sem led, totalno brez izkušenj kot pevka in mlada oseba. Potrebovala sem par let, da sem se res sprostila."