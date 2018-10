Novi fosili prvič s pesmijo v slovenščini

Legendarni Novi fosili s svojo glasbo že desetletja navdušujejo številne ljubitelje zabavne glasbe nekdanje skupne države. Čeprav so se pred dvema letoma poslovili, so zaradi oboževalcev in na iniciativo producenta Bojana Šeruge , ki je znan po številnih hitih, le stopili v studio, da posnamejo prvo pesem v slovenskem jeziku, saj se jim je zdela ideja izjemno dobra.

In tako je nastala pesem Ne budi me mati, ki so jo po petintridesetih letih znova obudili in dobesedno povlekli iz naftalina. "Takoj, ko je Bojan predlagal, da bi Novi fosili lahko zapeli skupaj s Klapo Skala, smo brez razmišljanja rekli DA! Ko pa je predlagal, da bi bila to pesem v slovenskem jeziku, se nam je vsem narisal nasmešek na obrazu. To smo si namreč že od vedno želeli. Pri pesmi se nam je pridružila tudi Darja Gajšek, ki smo jo Novi fosili presenetili na njeni poroki, saj je naša velika oboževalka že od malih nog. Ta noč je bila res nepozabna," je povedala Sanja Doležal.

Pesem Ne budi me mati je ena tistih skladb, ki ti seže globoko v srce in veš, da bo še dolgo prisotna, so skupnega mnenja vsi sodelujoči. Sanja pa je o sodelovanju s klapo Skala in Darjo še povedala: "Gre za vokalno zelo kvalitetno klapo, fantje so izredno prijetni in pravi slovenski predstavniki klapskega avtohtonega petja. Dogovorili smo se, da bomo skupaj prepevali eno našo pesem, ki jo bodo Novi fosili prvič v svoji karieri zapeli v slovenskem jeziku. Besedilo je prekrasno, v duhu besedila, ki je napisano v hrvaškem jeziku. Zelo nas veseli, da bo slovenska publika imela prvič priložnost slišati Fosile na drugačen način. Ne smem pozabiti na prekrasno mlado damo Darjo Gajšek. Zelo smo srečni in zadovoljni, da bo tudi ona gostja na naši skupni turneji. Darja in jaz bova pokazali, da znamo ženske biti vsestranske."