Novi spot raperjev Mirka Groznyja, Gheta in Sajkoslava je absolutna smešnica

Melanholik James Blake v pomenljivem lovu za talenti kolega Finneasa.

MIRKO, GHET, SAJKOSLAV – Siphoney

Vse narobe, pa vse tako zelo prav! Sleherna različica pojma sifon vedno pride prav, najsi gre za premišljeno prispodobo ali pa le za besedno figuro, ki jo je prijetno žvečiti, pregibati, upogibati ipd. Siphoney je komad z albuma Morilne veščine. Tega sta Mirko Grozny – za mikrofonom – in producent Ghet po dolgotrajnih studijskih seansah na plano vrgla pred meseci. Sajkoslav se na albumu pojavi v dveh songih, medtem ko se Ghet, sicer eden naših najboljših in najbolj prepoznavnih MC-jev, v svoji primarni vlogi pokaže le v Siphoney. Komad govori o predanosti hiphopu. V bistvu se vsak član triglave bratovščine Munje Record pohvali in zelo prefinjeno po čike pošlje vse, ki niso (bili) zraven. Latentno zaušnico tako dobijo face iz oglasov in še marsikdo drug. Enako uspešno kot Mirko, Ghet in Sajkoslav v verzih sesuvajo občestvo, totalno demolirajo tudi stanovanje na začetku Celovške. Tja je dreamteam vodoinštalaterjev v enaki sestavi povabljen na popravilo problematičnega sifona; vsaj zdi se, da nekaj pušča. Pripeti se zafrkancija par excellence. Video je ena najbolj smešnih vizualizacij v zgodovini domačega hiphopa, če ne kar vse podalpske pop muz'ke. Tako se dela (norca)! Ocena: 5 JAMES BLAKE – Say What You Will

Vsi iščemo mir v sebi ter spravo s sabo. Say What You Will je vrnitveni song pop supermelanholika Jamesa Blaka. Njegov prihajajoči peti album se bo imenoval Friends That Break You Heart. Prvi prijatelj, ki ga londonski zvezdnik izpostavlja – sicer ne v verzih, seveda ne, pač pa v še kako zabavnem videospotu, je Finneas. Blake in Finneas sta prvaka ultraumirjene pop pripovedi. Blake je zaslovel kot solist, Finneas pa kot kreativna sila, ki je med najpopularnejše glasbene zvezde zadnjih let izstrelila svojo sestro Billie Eilish. Treba je priznati, da sta Blake in Finneas v svojih vlogah vražje prepričljiva. Prvi hlepi po večjem uspehu in še čem večjim, drugi se izkaže za ošabnega "pravilneža". Krasen spot z veliko mero moralnega nauka. In to za zelo prijeten song z lepo melodijo, opojnim aranžmajem in – kot vedno pri Blaku – moderno, a še vedno masleno produkcijo.

Ocena: 5 SAM FENDER – Seventeen Going Under

Tole ni ravno za pasti na zadnjo plat zaradi presenečenja. Pa tudi zaradi elegance ne. Je pa nov song Sama Fenderja, še vedno mladega angleškega kitarskega indie pop nadobudneža zadovoljivo strukturiran. Čvrsta melodijska zasnova avtorja v značilnem otoškem pripovednem slogu pospešeno žene proti vetru, v neskončni beg nekam, kjer ni deževja. Zelo značilna je tudi Fenderjeva vokalna suverenost. Tako kot pri večini podobnih izvajalcev je njegov register že skoraj nevarno blizu zamolklemu piskanju. Toda 27-letni Sam Fender se v naslovnem komadu, ki najavlja njegov drugi album, izjemno dobro znajde. Fenderjev dolgometražni prvenec Hypersonic Missiles (2019) je postal kar zaznavna uspešnica. Ocena: 3,5 LITTLE LUNA – Last Time

