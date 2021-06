Novinka na glasbeni sceni predstavlja spot, posnet na ranču Franka Bajca

Vesna Kovač , ki se predstavlja s pesmijo Divje srce, pravi, da je to skladba, ki opogumlja. Je namreč ritmični pop rock komad, ki pripoveduje o samozavestni, včasih tudi predrzni ženski, ki ve, kaj hoče. Po njenih besedah pripoveduje zgodbo o osebi, ki ima divje srce, ne ovinkari in je odkrita. Kovačeva, ki je spisala tudi besedilo, s skladbo vsem ženskam sporoča, da je sramežljivost stvar preteklosti in je tako neproduktivna, zato je čas, da dame končno vzamejo stvari v svoje roke in ne čakajo, da se jim zgodi življenje.

Pevka se z glasbo tako ali drugače ukvarja že vse življenje. Pogumna in samozavestna Notranjka večkrat nastopa z lokalnimi orkestri in izvajalci, tokrat pa se je odločila za korak naprej in posnela svojo prvo avtorsko skladbo. Za novo skladbo je navdih našla kar v sebi, saj je prepričana, da je treba po svoji poti stopati odločno, brez oklevanja. Ključ do samozavesti in uspeha je, da se najprej zanašaš nase in šele potem na druge.

Za glasbeni del skladbe Divje srce je poskrbel Kevin Koradin, ki je skladbo tudi oplemenitil s kitarskim solom in blues dodatki, Vesna pa je na glasbeno podlago napisala samozavestno besedilo. Skupaj s skladbo je izšel tudi videospot – za koreografijo in produkcijo je poskrbel Miha Krušič, montažo in postprodukcijo pa je izvedla mlada ustvarjalna ekipa 3FPS. Video so snemali v začetku meseca junija na ranču v Ajdovščini, sončni zahod pa so lovili tudi na previsni pečini v Črnem Kalu.