Novo pesem Hamo & Tribute 2 Love navdihnila resnična ljubezenska zgodba

Hamo Tribute 2 Love so izdali novo pesem z naslovom Muzika za ples, ki jo je navdihnila kar resnična ljubezenska zgodba. "Komad govori o tem, da se včasih kakšno vabilo sliši drugače, kot je napisano. Besedilo je navdihnila resnična anekdota prijatelja iz benda, ki je kar nekajkrat gospodično povabil na kavo, v resnici pa je imel bistveno višje cilje. No, zdaj sta fant in punca, ampak takrat je bila samo kava, ki ji ni bilo videti konca," je o ozadju pesmi povedal Hamo, ki je avtor besedila in glasbe.