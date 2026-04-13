Glasba

Novo pesem Hamo & Tribute 2 Love navdihnila resnična ljubezenska zgodba

Ljubljana, 13. 04. 2026 18.48 pred 14 dnevi 1 min branja 2

Ota Širca Roš Anastasija Jović
Hamo & Tribute 2 Love

Hamo & Tribute 2 Love dvigujejo prestavo s pomladno razigrano Muziko za ples in gangsterskim videom. "Nova pesem je, glede na ostale, malo manj za stiskat, pa malo bolj za plesat, besedilo je navdihnila resnična anekdota prijatelja iz benda, ki je kar nekajkrat gospodično povabil na kavo, v resnici pa je imel bistveno višje cilje," je povedal Hamo.

Hamo Tribute 2 Love so izdali novo pesem z naslovom Muzika za ples, ki jo je navdihnila kar resnična ljubezenska zgodba. "Komad govori o tem, da se včasih kakšno vabilo sliši drugače, kot je napisano. Besedilo je navdihnila resnična anekdota prijatelja iz benda, ki je kar nekajkrat gospodično povabil na kavo, v resnici pa je imel bistveno višje cilje. No, zdaj sta fant in punca, ampak takrat je bila samo kava, ki ji ni bilo videti konca," je o ozadju pesmi povedal Hamo, ki je avtor besedila in glasbe.

FOTO: Tadej Kreft

Pesem je dobila tudi vrhunsko vizualno podobo, na snemanju videospota pa so se vsi imeli izjemno lepo. "Ne vem, če sem na kakšnem snemanju spota bolj užival. Po 20 letih benda bi včasih tudi sam komu kakšno primazal in obratno," je dejal Hamo in dodal: "Boljšega spota še nimamo."

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

14. 04. 2026 10.04
dolgcajt zeeeh
Hc4life
13. 04. 2026 18.53
Hamo = plagijator No1
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669