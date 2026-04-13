Novo pesem Hamo & Tribute 2 Love navdihnila resnična ljubezenska zgodba

Hamo Tribute 2 Love so izdali novo pesem z naslovom Muzika za ples, ki jo je navdihnila kar resnična ljubezenska zgodba. "Komad govori o tem, da se včasih kakšno vabilo sliši drugače, kot je napisano. Besedilo je navdihnila resnična anekdota prijatelja iz benda, ki je kar nekajkrat gospodično povabil na kavo, v resnici pa je imel bistveno višje cilje. No, zdaj sta fant in punca, ampak takrat je bila samo kava, ki ji ni bilo videti konca," je o ozadju pesmi povedal Hamo, ki je avtor besedila in glasbe.
Pesem je dobila tudi vrhunsko vizualno podobo, na snemanju videospota pa so se vsi imeli izjemno lepo. "Ne vem, če sem na kakšnem snemanju spota bolj užival. Po 20 letih benda bi včasih tudi sam komu kakšno primazal in obratno," je dejal Hamo in dodal: "Boljšega spota še nimamo."
