Glasba

Novo pesem Modrijanov navdihnil sin Blaža Švaba

Ljubljana, 26. 05. 2026 15.16

E.K.
Blaž Švab

Modrijani so izdali novo pesem, ki jo je navdihnil sin Blaža Švaba. Do Noči Modrijanov bodo člani zasedbe vsak mesec predstavili novo pesem. Kot prvo v nizu novih skladb med poslušalce tako pošiljajo skladbo z naslovom Obriši mi solze, ki ima zelo osebno ozadje in posebno čustveno zgodbo.

Do Noči Modrijanov bodo Modrijani vsak mesec predstavili novo pesem. Tokrat med poslušalce pošiljajo skladbo Obriši mi solze, ki ima zelo osebno ozadje in posebno čustveno zgodbo. Nastanek pesmi je povezan z Levom, sinom Blaža Švaba, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi verz skladbe.

FOTO: osebni arhiv izvajalcev

"Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal 'njegov' prvi verz Obriši mi solze," je ob izidu povedal Blaž. Pesem pa so nato naredili v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev.

Skladba Obriši mi solze odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do Noči Modrijanov. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda.

Modrijani se medtem že pripravljajo na težko pričakovan spektakel, ki se bo odvil septembra. Po tem, ko so razprodali dva večera Stožic, so v prodajo dali še nekaj dodatnih vstopnic. Kot so obljubili ob razprodaji, bodo poskušali spremeniti oder in urediti druge tehnične prilagoditve ter tako omogočili nekaj dodatnih mest za obiskovalce.

KOMENTARJI2

rogla
26. 05. 2026 16.11
Bedarija!
Amor Fati
26. 05. 2026 16.01
Škoda teh treh minut in škoda teh trideset sekund, in škoda teh dveh minut branja. Čas je preveč dragocen. Zapravi ga pametno.
