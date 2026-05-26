Novo pesem Modrijanov navdihnil sin Blaža Švaba

Do Noči Modrijanov bodo Modrijani vsak mesec predstavili novo pesem. Tokrat med poslušalce pošiljajo skladbo Obriši mi solze, ki ima zelo osebno ozadje in posebno čustveno zgodbo. Nastanek pesmi je povezan z Levom, sinom Blaža Švaba, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi verz skladbe.

"Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal 'njegov' prvi verz Obriši mi solze," je ob izidu povedal Blaž. Pesem pa so nato naredili v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev.

Skladba Obriši mi solze odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do Noči Modrijanov. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda.