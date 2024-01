Novo pesem pevke Parvani Violet navdahnila tarot karta

"Mag je himna samozaupanja, ovita v čarovnijo, ki prihaja ob natančno pravem trenutku - na začetku novega poglavja, novega leta. Gre za r'n'b poslastico, ki vzpodbuja prepričanje, da smo sami Magi svoje usode. Predvsem pa je pesem, ki bi si jo vsak želel na playlisti za 2024 - opolnomočen, v objemu čarovnije in na pravi strani sreče, s svetlo prižgano zvezdo severnico in vedno novim asom v rokavu," je povedala ustvarjalka, ki jo privlačijo magične, malce eterične in skrivnostne teme. "Pesem je navdahnila tarot karta pod enakim imenom - Magician oz. Magus. Gre za osebo, ki združuje fizični in duhovni svet ter obvladuje vse štiri elemente; z njimi upravlja za najvišje dobro tako sebe kot drugih."

Parvani je videospot zopet posnela v lastnem scenariju, režiji, montaži in stylingu. Sodelovala je tudi s plesalkama Lejo Messec in Lariso Tanšek, ki je sorežirala spot. Na tehnikalijah je sodelovala že z dobro ustrojeno ekipo, snemal je Amadej Hercog, za osvetljavo in fotografijo pa je poskrbel Filip Brinjovec. Video je bil posnet na gradu Šalek in v celjskem Plesnem forumu.

Videospot je po pevkinih besedah poln stare slavske simbolike v kombinaciji z astrologijo, esotericizmom, magijo in prvič v spotih Parvani Violet s plesom. Glasbenica je naglavni kostum ustvarila sama po slavski kulturi in jo premešala z astrologijo, s katero se sama strastno ukvarja. Svoje plesalke je povabila tudi na seanso, kot je bila to priljubljena praksa v začetku prejšnjega stoletja, da so se prepričale v dobre energije, ki jih Mag prinaša kot ena prvih pesmi v letu 2024.