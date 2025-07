Novo pevko skupine Linkin Park zbadali samo zato, ker ni moški

Glasbena skupina Linkin Park je trenutno na svoji prvi turneji po letu 2017, ko je tragično preminil član njihove zasedbe Chester Bennington. Na odru z njimi je nova vokalistka Emily Armstrong, ki jo je skupina javnosti predstavila zadnje leto. In glede na to, da se je pevka pridružila utečeni skupini z zvestimi oboževalci – začetek zanjo ni bil lahek.

Septembra lansko leto je ameriška skupina Linkin Park napovedala vrnitev na glasbene odre z novo silo – pevko Emily Armstrong na čelu. Nato je sledil nov album in kmalu svetovna turneja, ki so jo začeli aprila v Teksasu. In če je bilo za ostale člane to nekaj poznanega, se je nova članica, 39-letna Emily, znašla pred posebno preizkušnjo. To pa so še dodatno otežili dvomi zvestih oboževalcev in praktično sovraštvo, je zdaj javnosti zaupal raper Mike Shinoda. Emily je že v prejšnjih intervjujih za tuje medije izpostavila, da ji na začetku ni bilo lahko in da se je soočala z različnimi težavami. "Še preden sem se pridružila skupini, nisem bila zelo aktivna na družbenih omrežjih," je pojasnila pevka na vprašanje, če jo negativni komentarji na spletu ganejo. "Razmišljala sem, da če bi bilo res kaj zelo pomembnega, bi me ekipa o tem obvestila." Tako se je pred družbenimi omrežji zavarovala.

Emily Armstrong FOTO: Profimedia icon-expand

Po smrti frontmana skupine Chesterja Benningtona leta 2017 rock zasedba ni nastopala vse do lanskega leta, ko so oznanili, da imajo okrepitev – Emily. To pa je mnoge razbesnelo, tudi Chesterjevo mati, saj Linkin Park o tem predhodno niso obvestili nikogar. "S tem se spopadam tako, da sem vedno v gibanju. Pogosto sem na poti z ekipo, ki je z mano in Chesterjem že leta, so mi kot družina," je priznal Shinoda. Kljub temu ga je presenetila negativna reakcija oboževalcev in hladen sprejem Emily.

Linkin Park z novo pevko in bobnarjem FOTO: Profimedia icon-expand