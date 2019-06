Novo prizorišče: Ultra Europe nič več na legendarnem stadionu Poljud

Po šestletnem gostovanju na Poljudu odpira festival Ultra Europe novo štiriletno poglavje na splitskem stadionu Park Mladeži. Novo prizorišče bo že letos prizorišče mejnika: festival bo pozdravil milijontega gosta, ob rekordni prodaji vstopnic pa bo tudi najbolje obiskan doslej.

Te številke so rezultat dolgoletne uspešne strategije in vizije organizatorjev, ki se ne odpovedujejo ambiciji, da postane Ultra Europe največji festival v Evropi. Z najdražjim programom doslej in kar 1.500 kvadratnih metrov velikim glavnim odrom bo Park Mladeži med 12. do 14. julijem vstopil v veliko družino Ultra Worldwide.

Ultra europe se iz Poljuda seli v Park Mladež. FOTO: Julien Duval

Novo prizorišče 15.000 kvadratnih metrov večje Park Mladeži je od Poljuda večji za 15.000 kvadratnih metrov, torej tri nogometna igrišča, kar daje festivalu nove možnosti za razvoj. Prizorišče je bližje mestnemu jedru, obkroženo s številnimi hoteli, blizu je nakupovalni center, velika izbira restavracij, parkirišča za vozila in javni promet. Zelenica je istih dimenzij kot na Poljudu, a obkrožena z zelenjem, kar odpira možnosti izkoriščanja 30.000 kvadratnih metrov in s tem povečanje kapacitete za dodatnih 55.000 obiskovalcev.

Organizatorji najavljajo največji oder kadarkoli postavljen v regiji, meril bo kar 1.500 m2, dodali bodo še 1.000 m2 zaslonov LED, uporabili še več svetlobnih teles in posebnih učinkov, tako da bo tudi produkcijsko to najbolj razkošna ULTRA Europe doslej. Vsako noč bo nebo razsvetlil tudi 360-stopinjski ognjemet, ki je tudi že postal eden od vrhuncev in zaščitni znak te megalomanske zabave.

Park mladež bo novo prizorišče FOTO: Julien Duval