Novodobni boyband .travnik sporoča, da tudi fantje jočejo

Novodobni boyband .travnik , ki ga sestavljajo Urban Senekovič , Matic Komel , Jure Meglič in Vid Peršak , si je ime nadel, ker jim je to zvenelo dobro, piko pa so pred besedo dodali zgolj kot estetski dodatek. Svoj prvi album Pubeci ne jočejo so izdali v samozaložbi, dostopen pa je na vseh pretočnih platformah za glasbo, saj se, kot pravijo, danes albuma v fizični obliki ne splača več izdati. Sami so ustvarili in producirali vso glasbo, ki je nastajala v njihovih domačih studiih in studiu YoureUp Radio, v prostorih mariborskega GT22.

Vid: Še to ne. Mi smo ugotovili, ko nismo imeli dostopa do studia, da lahko z modernim telefonom in prenosnikom delaš glasbo kjerkoli in kadarkoli. Ko nismo imeli dostopa do studia, sem jaz kar na telefonu posnel del, ki je zdaj na albumu.

Urban: Let in pol, kar je precej hitro za album.

Jure: Dobro, ampak tudi sami imamo nek nivo kritičnega mišljenja, če je nekaj slabo, vemo, da je slabo, in tega ne bomo dali naprej. To ve tudi vsak zase.

Jure: Z Urbanom sva že zelo dolgo prijatelja. Skupaj sva igrala košarko, bila sva sošolca v srednji šoli. Ko je Urban začel delati in vrteti glasbo, sva si rekla, da bi bil že čas, da nekaj skupaj narediva. Nato sva ustvarjala v sobi in nastal je naš prvi komad Piki . Vid na njem igra kitaro, tako da se je na tak način pridružil skupini, ker je muzičar. Matic pa je vskočil zraven, ko smo želeli imeti zmiksane vokale, ker ga je Urban poznal kot najboljšega tonskega tehnika. Bil je tako v redu, da smo ga povabili zraven.

Glede svoje prihodnosti fantje, trenutno vsi študenti, ostajajo na realnih tleh – od glasbe se v Sloveniji ne da živeti, zato si želijo zgolj delati dobro glasbo. Glede na to, da so bili odzivi na njihovih koncertih do sedaj odlični, publika je skupaj z njimi prepevala skoraj vse pesmi, so zaenkrat očitno na pravi poti. Pred tretjim koncertom, ki so ga imeli v ljubljanskem baru Zorica, so v intervjuju za 24ur.com spregovorili o svojih glasbenih začetkih, nastanku skupine, trenutni slovenski rap sceni in njihovih ciljih za prihodnost.

Urban: Jaz poslušam veliko hrvaškega in srbskega hip hopa, pa pride to zraven. Sicer pa pišemo kakor je komu lažje, eni v slovenščini, eni v angleščini. Na koncu je glasba univerzalni jezik.

Jure: Do določene mere vsi črpamo iz naših realnih življenje, kako to izrazimo pa se razlikuje od vsakega posameznika.

Urban: Mislim, da je bila prav ta reakcija ljudi glavna pri tem, da smo ustvarjali naprej. Ko smo začeli, sploh nismo razmišljali o tem, samo delali smo glasbo. Potem pa vidiš, da ljudje to dejansko poslušajo. Dandanes ti lahko izdaš nek komad, kot ga vsi izdajo – praktično vsak že dela nek album. Ampak nekaj drugega pa je, ko nekaj izdaš in je ljudem všeč, to posluša vedno več ljudi, potem imaš že kakšnega oboževalca. To se stopnjuje in ti daje veliko spodbudo.

Kakšni so bili odzivi po izidu prve skladbe Piki? So vam dali dodatni zagon?

Matic: Definitivno smo zelo blessed (blaženi, op. a.), kar se tega tiče, predvsem zaradi povezav, ki jih ima Urban preko Mita, do celotne glasbene scene. Za vse to, da smo zanimivi publikacijam in da smo že od začetka imeli nekaj poslušalcev, ki so delili dobre besede, smo zelo hvaležni. Mislim, da to ni privzeto, ampak zasluženo. Danes ni več tako, da te more založba vzeti pod okrilje, ker pač rabiš veliko denarja, da posnameš album, ampak lahko dobesedno vsak dela glasbo. Trg je zato zelo nasičen, ljudje pa so zelo zasedeni in nimajo časa. Priti v njihove zvočnike je velik privilegij.

Mito in Matter so na slovenski glasbeni sceni že precej utečeni. Kako pa vi gledate na svoj prodor, sedaj ko ste izdali svoj prvenec? Se je v Sloveniji težko uveljaviti?

Urban: On nam je največ pomagal. Matter so starejši bratje, ampak z njimi se malo manj vidimo, ker so iz Ljubljane. Mito pa je praktično vedno zraven, lahko bi rekli, da je naš tihi peti član. Ko smo delali album, nam je dal ogromno modrosti o glasbi, pa tudi na splošno, o življenju.

Jure: Ja, tako kot je rekel Urban, že preden smo sodelovali, smo se družili prijateljsko, sedaj po naših dveh koncertih pa so imeli dosti dobrih nasvetov glede glasbe in scene.

Urban: Zagotovo. Jaz mislim, da so Matter in Mito , naši starejši bratje na glasbeni sceni.

Urban: Jaz sem skoraj od začetka moje glasbene kariere z njimi kolega. Prvo smo se zgolj družili kot prijatelji, saj smo imeli veliko skupnih nastopov, nato pa smo skupaj začeli delati glasbo. Seveda so moji kolegi tudi njihovi kolegi, zato smo skupaj nekaj naredili. Njim (skupini Matter ) je kul glasba, ki jo delamo, nam pa so oni kul.

Kakšne imate načrte s koncerti? Se morda obeta turneja po Sloveniji?

Urban: Turneje v teh časih sicer lahko imaš, kot jo je imel recimo Vazz pred kratkim, vsaka mu času. Ampak to je cel drug svet, velik zalogaj, in zdi se mi, da je v začetku to za nas nesmiselno. Do sedaj smo imeli komaj dva koncerta - danes je tretji. Ne moreš iti na turnejo, če nimaš pojma, kakšen bo odziv, oziroma veš samo to, kako je v Ljubljani in Mariboru.

Jure: Moremo še malo potipat, kako je na Obali.

Na vašem prvem koncertu v Mariboru je bil odziv odličen, ljudje so z vami peli vaša besedila.

Vid: Vse so vedeli, vse so vedeli. To je res poseben občutek.

Urban: Dobro vedeli smo, da si bodo ljudje dali duška, ker smo jih približno poznali. Vedeli smo, da bodo prišli fantje, ki bodo naredili sceno. Jaz v Mariboru Lave sploh nisem rabil rapat in to je res privilegij. Šok pa je bil predvsem v Ljubljani, ker nekaj je, da si dajo ljudje duška, nekaj pa, da vedo vsa besedila na pamet. Vsaka jim čast.

Jure: Takšni koncerti ti dajo velik zagon.

Kakšni so vaši cilji za prihodnost po tako uspešnem začetku? Kje se vidite čez 10 let?

Urban: Vidim, da .travnik še obstaja. To je cilj, da imamo koncerte, delamo glasbo, imamo neke nove ideje, se ne skregamo. Sicer pa mislim, da noben od nas ne razmišlja tako daleč v prihodnost in si postavlja cilje, ker je to nemogoče.

Jure: Naš cilj je samo to, da delamo to kar delamo in to delamo dobro, vse ostalo pa pride zraven.

Vid: Ja, ni to naš vir zaslužka. Mi ne mislimo, da si bomo s .travnikom lahko čez pet let kupili hišo.