Slovenski plesalci so navdušili korejsko senzacijo BTS. Plesna skupina iz Nove Gorice je za njihovo pesem Black Swan posnela plesno-umetniški video in člani omenjene glasbene skupine so si ga zdaj tudi ogledali in pokomentirali. "Ti profesionalni plesalci so res na višjem nivoju," je o skupini dejal eden izmed članov BTS-a.