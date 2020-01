Novoletne pesmi, ki so boljše kot ognjemeti in petarde?

Če imate dovolj božičnih pesmi, potem je morda čas, da "preklopite" na novoletne pesmi, ki izstopajo iz bazena povprečnosti in prej kot da "hodijo po vaših živčkih", v vaše glave pričarajo spokoj, optimizem in pričakovanje o tem, kaj bo prineslo novo leto.

1. U2 - New Year’s Day (1983) "Vse je tiho, na novoletni dan, nič se ne spremeni na novoletni dan, po krvavo rdečim nebom ...," je pred več kot 36 leti prepeval BonoizU2, skoraj vsako leto pa je pesem obvezna v novoletnem repertoarju. Seveda ima besedilo v marsičem prav, vedno pa si jo radi "navijemo" konkretno naglas, saj je pravi rockerski balzam za od "jingle bells" in podobne navlake utrujenih ušes. Ena od zanimivosti je, da pesem pravzaprav govori o poljskih gibanjih za solidarnost in da je slovito bas linijo Adam Clayton iznašel, ko je skušal zaigrati pesem Fade To Grey sintpop zasedbe Visage.

2. Prince - 1999 (1982) Mali veliki glasbeni genij Prince je že pred 38 leti prepeval o koncu tisočletja, kako bo čez 17 let, ko bo leto 1999. Pesem nam sugerira, da se je dobro zavedati, da če bi bil jutri konec sveta, potem je dobro, da danes zažuramo in imamo najboljšo noč v življenju. Ste dali skrbi v škatlo in v kot ter se predali noči, ki vas je popeljala v leto 2020?

3. Journey - Don’t Stop Believin’ (1981) Ameriški rockerji Journey so svoj delček k novoletnim pesmim pridali že skoraj štiri desetletja nazaj, da pa se njihova zgodba nadaljuje in nadaljuje ("goes on and on and on and on") pa velja tudi zato, ker so pesem uporabili za ikonične trenutke v serijah kot so Pošast, GleeinSopranovi.In seveda pri novoletnih zabavah, kakršno ste si omislili in imeli morda tudi vi sami, kajpak v družbi svojih najbližjih.

4. Katy Perry - Firework (2010) Ne, pesem Perryjeve ni samo alegorija na 4. julij, temveč so rakete in ognjemeti še kako značilni za novo leto. Seveda je Katy to nazorno pokazala v videospotu, v katerem iz nje oz. njenih prsi švigajo rakete, kar lahko razumemo, kakor hočemo. Štiri minute ženskega trepljanja po rami in petja o ženski (pre)moči, pa vas je zagotovo dovolj "nakurilo", da na prave rakete, kaj šele petarde, niti pomislili niste ...

5. Mariah Carey - Auld Lang Syne (2010) Če imate dive Maričke dovolj zaradi njenega žgolenja božičneAll I Want For Christmas Is You, potem je morda bolj zanimiva pričujoča pesem, ki je napisal Robert Burns leta 1788 in bi jo lahko grobo prevedli v "stari časi". Mariah je staro klasično pesem preoblekla za moderne čase in jo postregla kot plesno pop pesem za 21. stoletje, hkrati pa se zna pošaliti ("ali sploh kdo pozna besedilo te pesmi?").

6. Taylor Swift - New Year’s Day (2017) Preteklo leto je bilo veliko za Taylor Swift, saj so jo na podelitvi AMA imenovali za umetnico desetletja, obenem pa je bila prejemnica številnih nagrad. Njena dokaj spregledana pesem z albumaReputation jeNew Year's Day (ne, ne tista od U2), ki jo zapoje zgolj ob klavirju, ki ima besedilo kot npr. "držite se svojh spominov, saj bodo ostali z vami" in "prosim, ne bodi tujec, katerega glas lahko prepoznam kjer koli", kar priča o njeni iskrenosti in talentu.

7. Bing Crosby - Let’s Start The New Year Right (1942)



Klasična pesem Binga Crosbyja, ki ni tako "zlajnana" kot večina božično-novoletnih pesmi, iz leta 1942, ko se je pojavila tudi v filmu Holiday Inn, v katerem je igral Fred Astaire. Seveda ima Crosby cel kup drugih tovrstnih pesmi, a prav ta govori o tem, da se je treba posloviti od starega leta in je kot nalašč za začetek novega leta.

8. Death Cab For Cutie - The New Year (2003) Kot trdijo nekateri oboževalci indie rock zasedbe, nobeno novo leto ne mine brez te pesmi, ki sicer morda ni najbolj vesela ali optimistična, je pa vendarle zelo resnična, saj govori o tem, da se ob ali po novem letu ne počutimo nič drugače ali da nimamo novoletnih sklepov. Vas daje sladko-grenka nostalgija in ste med tistimi, ki se počutijo nič drugače, četudi je novo leto? No, o tem, govorijo Death Cab For Cutie.

9. Otis Redding in Carla Thomas - New Year’s Resolution (1968) 52 let stara pesem, ki govori o novoletnem sklepu? Otis in Carla sta pred dobre pol stoletja izdala klasično soul pesem iz Memphisa, ki jo boste želeli slišati. Gre v bistvu za dialog med moškim in žensko, ki si želita, da bi bila v novem letu boljša eden do drugega, želita si dati novoletno zaobljubo, da bi se njuna zveza vendarle obdržala. Vam zveni znano?

