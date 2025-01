Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov zadnjič z Riccardom Mutijem

Slavni italijanski dirigent Riccardo Muti je pred koncertom v navezavi na slavni valček Na lepi modri Donavi , ki je običajno del programa, povedal, da želijo z Dunajskimi filharmoniki poslati svetu sporočilo harmonije, lepote in miru. "Upamo, da bodo valovi modre Donave nosili ladje, polne lepote in ljubezni," je dejal na novinarski konferenci.

Matinejski nastop v zlati dvorani Musikvereina so posvetili mojstru valčkov Johannu Straussu mlajšemu ob letošnji 200. obletnici njegovega rojstva. Z njim bodo hkrati napovedali praznovanje jubilejnega leta, za katerega so na Dunaju pripravili več prireditev. Na koncertu bodo prvič izvedli delo skladateljice. Izbrali so Ferdinandov valček (Ferdinandus Waltz) Constanze Geiger.

Koncert tako ne bo le poklon glasbeni tradiciji družine Strauss, ampak bo tudi ponovno odkritje skladateljice, ki je omenjeno delo napisala pri svojih komaj 12 letih. Skladbo so prvič izvedli leta 1848 pod vodstvom Johanna Straussa starejšega, nato pa je bila dolgo časa pozabljena.