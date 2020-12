Novoletni koncert svetla izjema na dunajski glasbeni sceni

Dunajske koncertne dvorane so bile med prvimi, ki so jih junija po prvem zaprtju zaradi novega koronavirusa ponovno odprli, saj je mesto poskušalo ohraniti svoj sloves enega najboljših svetovnih središč klasične glasbe. Vendar so morali dunajska glasbena prizorišča novembra zaradi ostrejših omejitev ponovno zapreti. Zato ima letošnji tradicionalni novoletni koncert Dunajskih filharmonikov še dodatno simbolično vrednost. "Če odpovemo novoletni koncert, bi bilo to grozno znamenje za ves svet," je za francosko tiskovno agencijo AFP konec oktobra povedal predstavnik Dunajskih filharmonikov Daniel Froschauer. Decembra pa je na novinarski konferenci dejal, da bi bilo nemogoče ne izpeljati koncerta.