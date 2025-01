Novomeški Plateau kmalu dohitijo Blossoms

AITCH - Raving In The Studio

Tik pred nastopom bendža sem pomislil, da so na delu Coldplay. Londonski nu-folk prvaki Mumford & Sons pa niso le z začetkom naslovne teme s prihajajočega albuma, pač pa tudi z vabilom svojim predanim oboževalcev, naj jih ti obiščejo v njihovem studijskem domovanju, dejansko že prebili vse razpoložljive saharinske plafone. Še več. Tudi predvidljivo gradirajoči refren tega dokaj neizrazitega komada bi že, in to ko je noč še mlada, kaj lahko pripisali njihovim sosedom Coldplay. Njihova krajevna skupnost in ustvarjalna kriza, ki je tam zavladala.

Ocena: 2,5

NORA FATEHI FT. JASON DERULO - Snake