Novomeški raper Side in njegov kalifornijski kolega Anderson Paak bi bila dobra predavatelja

Od prepričanja, da vse to, kar se gremo, sploh ni utrujajoče, moreče ali slabo, do tihih, a krepkih resnic o tem, da si marsikdo zasluži več - več spoštovanja.

1. SIDE - Ni bed

Ni bed! Seveda ni. Tu v Sloveniji je praktično raj. Kdor je kaj sveta videl, bi itak dodal da - itak. Novomeški raper (in brivec) je opaženo prepesnil v dober in sorazmerno miren raperski song. Če smo še malo bolj pozorni, Side zelo lahkotno vsem nergaškim pritoževačem nameni nevidnega sredinca. Natančnih podatkov o tem, kako zares skromen je Side, sicer nimam. Gotovo pa pozdravljam njegovo taktno in docela realistično pripovedništvo. Vsa sholastika in druga šlamastika odpade. Vse permutacije Sideovi verzov, zrelih za preskok na objekt, ki ga v angleščini zaznamuje bededa bed, pa prav enako. Mimogrede. Takole na hitrico je Side nekam podoben, prav tako skromnemu in raje zadržanemuDrakeu, a ni (?). Kakorkoli. Beat tega komada me rahlo mede. A to le zato, ker sem, najbrž, prevečkrat poslušalZlatkov hitSamo potnik (ft.Adam Velić&Oto Pestner), letnik 2016. Side si s svojim novim singličnim podvigom zasluži postati, haha, Main. A bistvo, bistvo naj prevlada: Ne rabte bit bed. Ocena: 4,5

2. TYLA YAWEH ft. POST MALONE - Tommy Lee



Ta dva skupaj, to je šele kekcovščina! Ko je Post Malone pred tremi leti ven pahnil single Rockstar, je pol traperske populacije svoja momlanja začela navezovati na znane ali pa neznane rock-zvezdnike. Sčasoma je postalo jasno, da mularija komaj ve ali razume, kaj bi pojem rock-zvezda sploh lahko pomenil. A kaj bi bili pikolovski. Za vse simbolizme je pomembno edino to, da je rock-zvezda nekdo, ki ima vse in ga še prej prav briga za vse. V tej isti idejni luži se je dejanskega in še kako žive(če)ga rockovskega spomeničarja lotil Tyla Yaweh, eden od tisti, ki bo čez leto ali dve med najbolj priljubljenimi. Za to bo poskrbel, če ne Yaweh sam, pa pač njegov mentor Post Malone. Bo pa k temu zelo pripomogel tudi Tommy Lee, resnična in velika rock zvezda izpred dveh, treh desetletji. Lee je (bil) bobnar v izjemno priljubljeni heavy-metal zasedbi Mötley Crew. Bil je tudi mož Pamele Anderson in to v njunih najboljših časih. Skratka. Ta Tylin komad sploh ni slab, čeprav je vsaj delno podaljšek že omenjenega Malonovega. Še bolj zanimivo pa je to, da v spotu ne nastopi nobena slečena. Še več, torej, še manj. Razen limuzine ni opaziti nič kaj takega, kar bi nas še dodatnega takoj spomnilo na življenski slog rockovske zvezde. Ampak dobr' - ok songič s pošteno videastično podporo. Upam edino, da Tyla v svojem naslednjem spotu ne bo trebil solate in bentil čez požrešne slinarje. Ocena: 4 3. ANDERSON PAAK - Lockdown

Posledice pandemije in rasnih protestov, ki so vzplameteli kasneje, so slišne. Smo pred cunamijem premier protestniških songov. Tega želi ujeti večina temnopoltih glasbenikov, še zlasti raperjev. Kapitalni val je pljusknil 19.junija. To je datum, ko Američani slavijo razglas iz leta 1865. Ta je obelodanil konec suženjstva. Zdaj. Protestniški songi so lahko vseh oblik. Edino tista hipijsko-kantavtorska forma je že zamrla, se zdi. Anderson Paak sebi in svoji zvesti publiki ni ostal dolžan. Naslov Lockdown povezuje virusno karantneno in tisto precej bolj dolgotrajno karanteno, ki jo narekuje in zateguje zaenkrat še neozdravljiv rasizem. Nov komad kalifornijskega funky slavčka navdušuje zaradi avtorjeve zelo stojične naracije - brez histerije in s polnimi pesniškimi pljuči. Tanov Paak je pohvalno plesno lahak in obenem lirično grenak. Ocena: 4

4. TATJANA MIHELJ - Zakaj