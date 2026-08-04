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Po poroki na Tajsko: nosečniški trebušček, družinska idila, izklesano telo

Tajska, 04. 08. 2026 11.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Saša kovačević morje

Po poroki in napornem koncertnem poletju je prišel čas za oddih. Saša Kovačević in njegova žena Zorana Tasovac uživata na Tajskem, pevec pa je s fotografijami na družbenih omrežjih znova dokazal, da veliko časa nameni družini, kot tudi skrbi za telesno pripravljenost.

Srbski pevec Saša Kovačević si je privoščil zaslužen oddih. Po pestrem delovnem poletju, ki ga je zaznamovala tudi poroka z dolgoletno partnerko Zorano Tasovac, je v družinski zasedbi odletel na Tajsko. Zvezdnik je na družbenih omrežjih že delil več fotografij in posnetkov z dopusta, na katerih novopečena zakonca uživata v sproščenem poletnem vzdušju, pridružila se jima je tudi Zoranina hči Iskra.

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Pod dopustniško objavo so se že vsuli navdušeni komentarji sledilcev, pozornosti pa ni pritegnila zgolj idilična morska kulisa, temveč tudi Sašina izklesana postava, Zoranin nosečniški trebušček in družinska idila.

Na fotografijah Kovačević pozira brez majice, zato so mnogi komentirali, da je videti v najboljši formi doslej, nekateri pa so par označili za enega najlepših na regionalni glasbeni sceni. Da pri svoji postavi ne prepušča ničesar naključju, je Kovačević razkril že večkrat. V preteklosti je priznal, da se drži zelo strogega režima prehrane in treningov. Povedal je, da se je zgodilo tudi, da pol leta ni pojedel niti koščka čokolade, iz prehrane pa je izločil skoraj vsa živila, ki jih smatra za nezdrava. Njegov jedilnik temelji predvsem na ribah, piščancu in govedini, pije pa predvsem vodo, limonado in občasno kozarec belega vina.

Saša in Zorana.
Saša in Zorana.
FOTO: Instagram

Za Kovačevićem je sicer eno najlepših življenjskih obdobij. Z Zorano Tasovac, s katero sta par od leta 2017, sta si junija letos na zasebni slovesnosti v krogu družine in prijateljev obljubila večno zvestobo. Kmalu zatem sta razkrila še eno veselo novico – pričakujeta namreč prvega otroka, sina. Pevec je ob tem dejal, da sta oba neizmerno srečna in da se že veselita nove življenjske vloge.

Zorana ima iz prejšnje zveze hčerko Iskro, o kateri je Kovačević večkrat spregovoril z veliko topline. Poudaril je, da je ne dojema kot partneričine hčerke, temveč kot svojega otroka, ter dodal, da bo Iskra zanj vedno imela posebno mesto, tudi po rojstvu sina.

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