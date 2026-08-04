Po poroki na Tajsko: nosečniški trebušček, družinska idila, izklesano telo

Srbski pevec Saša Kovačević si je privoščil zaslužen oddih. Po pestrem delovnem poletju, ki ga je zaznamovala tudi poroka z dolgoletno partnerko Zorano Tasovac , je v družinski zasedbi odletel na Tajsko. Zvezdnik je na družbenih omrežjih že delil več fotografij in posnetkov z dopusta, na katerih novopečena zakonca uživata v sproščenem poletnem vzdušju, pridružila se jima je tudi Zoranina hči Iskra .

Pod dopustniško objavo so se že vsuli navdušeni komentarji sledilcev, pozornosti pa ni pritegnila zgolj idilična morska kulisa, temveč tudi Sašina izklesana postava, Zoranin nosečniški trebušček in družinska idila.

Na fotografijah Kovačević pozira brez majice, zato so mnogi komentirali, da je videti v najboljši formi doslej, nekateri pa so par označili za enega najlepših na regionalni glasbeni sceni. Da pri svoji postavi ne prepušča ničesar naključju, je Kovačević razkril že večkrat. V preteklosti je priznal, da se drži zelo strogega režima prehrane in treningov. Povedal je, da se je zgodilo tudi, da pol leta ni pojedel niti koščka čokolade, iz prehrane pa je izločil skoraj vsa živila, ki jih smatra za nezdrava. Njegov jedilnik temelji predvsem na ribah, piščancu in govedini, pije pa predvsem vodo, limonado in občasno kozarec belega vina.