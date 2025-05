Novopečeni očka Dejan Dogaja o porodu: Bil sem kot peta babica

"Sam sem s tovrstno glasbo začel. Čeprav sem se kasneje usmeril bolj v zabavni žanr, sem si že nekaj časa spet želel narediti nekaj v narodnozabavnem stilu. Rad imam to glasbo in s to pesmijo sem na nek način obudil spomine na svoje začetke ," je povedal ob izidu. Skladba je nostalgična in čustvena pripoved o ljubezni, ki jo v spominu ohranjajo drobni, a nepozabni trenutki. Opisuje občutke zaljubljenosti, lepoto majskih dni in zgodbo, ki bi si zaslužila svoj roman.

Čeprav bi marsikdo pomislil, da je nova pesem nastala ob rojstvu sina, to ne drži. Dejan pojasnjuje, da je pesem Rad te imam projekt, ki so ga ustvarjali že več mesecev. Mnogi, ki so pesem že slišali, so zaradi besedila takoj pomislili, da je nastala ob rojstvu Leva, vendar to ni res."Pesem, posvečena Levu, še prihaja. Lahko razkrijem, da je besedilo zanjo napisal Marko Vozelj in da bo precej čustvena."

Videospot za pesem je nastal nekoliko drugače, kot so sprva načrtovali. Snemanje je bilo predvideno v začetku maja, a so se načrti spremenili. "Sprva sem imel v mislih čisto drugačen videospot. Vse bi morali posneti že v začetku maja, vendar je Lev pohitel s svojim prihodom na svet, zato smo snemanje prestavili. Prejšnji teden smo imeli družinsko fotografiranje in smo ob tem posneli še videospot," je razkril glasbenik, ki pravi, da v novi življenjski vlogi za zdaj povsem dobro krmari med delom in družino.