Novost letošnje regionalne festivalske ponudbe je Surf Festival

Poletne počitnice že dolgo niso več le sinonim za poležavanje na plaži, saj mnogi ta čas izkoristijo tudi za obisk festivala. In kaj je boljšega, če se ta odvija na otoku sredi morja? Letošnji izvrstni ponudbi festivalov se bo tako s prvo edicijo pridružil Surf Festival, ki bo med 25. in 28. junijem 2026 potekal v Punatu na otoku Krku.

Festival bo skozi štiri dni na različnih prizoriščih ob morju združil sodobno klubsko glasbo, boat partyje, regionalne izvajalce in kurirane dnevne programe. Odprtje festivala bodo zaznamovali Charlie Bones, Habibi Funk, Phillie P in Spacewalker, štirje izraziti selektorji in glasbeni kuratorji z avtorskim pristopom k DJ-kulturi in raziskovanju zvoka, med ključnimi imeni letošnje edicije pa so tudi Bradley Zero, Chaos In The CBD, Leon Vynehall, DJ Python, Domenique Dumont in Allysha Joy.

Soustanovitelj festivala Bojan Bojko je na vprašanje, kako so izbirali letošnje nastopajoče, povedal: "Kot to počnemo tudi sicer – iz srca. Glede na to, da gre za prvo edicijo festivala, smo se zanašali na prijateljske vezi, tako z bendi kot z DJ-ji. Kar se tiče raznolikosti, verjamem, da nam je uspelo sestaviti eklektičen lineup s skupnim imenovalcem dobrih vibracij, ki bo zanimiv za vse."

Surf Festival želi s svojim programom in obfestivalskimi aktivnostmi preseči klasičen festivalski format in premostiti vrzel med visoko produkcijo in lokalnim kontekstom. Dnevni del se bo tako odvijal na odru Piknik, popoldnevi bodo namenjeni boat partyjem v skritih zalivih otoka Krka, večerno dogajanje pa se bo preselilo na kultno plažo Medane, kjer bo poudarek na vrhunskem avdio-vizualnem doživetju. Poleg glasbe bo festival vključeval tudi listening sessione, vodene pohodniške ture, panelne diskusije ter delavnice plesa, giba in joge.

Tudi slovenski izvajalci

Ker gre za regionalni festival, organizatorji niso pozabili niti na domače izvajalce. Slovenijo bodo letos zastopali tudi KOKOSY, DJ Jaša Bužinel in DJ dvojec Jupi Ter. "Bend Kokosy spremljam že pet ali več let, praktično od njihovih začetkov. Mislim, da bo to njihov prvi nastop na Hrvaškem in res smo veseli, da bo prav na Surf Festivalu! Poleg njih bodo nastopili tudi selektorji/DJ-ji: Jupi Ter, Jaša Bužinel, maša in Sahara Transport Services – sami dragi prijatelji, s katerimi sodelujemo že dlje časa," je o izbiri slovenskih predstavnikov povedal Bojko, ki si v imenu organizatorjev želi: "Želimo si, da obiskovalci pridejo z navdušenjem in odprtostjo za raziskovanje tako nove glasbe kot samega otoka Krka. Poleg glasbenega dela programa smo organizirali tudi spremljevalne aktivnosti, kot so joga, pohodništvo, tek, umetniške delavnice in filmske projekcije, pri katerih je sodelovanje brezplačno, ne glede na festivalsko vstopnico. Želimo povezati domačine in goste ter delovati v duhu kulturne izmenjave. Kako bodo obiskovalci zapustili festival? Upam, da polni izkušenj, lepih spominov in z željo, da se prihodnje leto vrnejo s prijatelji."

Da bodo del prve edicije, se veselijo prav vsi slovenski predstavniki. "Nastopa se zelo veseliva. Lokacija nekdanjega Velvet festivala, Krk, nama je posebno ljuba, saj sva tam prvič nastopili zunaj Slovenije in se tako povezali z istomislečimi po vsej Evropi," sta za nas povedala Jupi Ter, ki sta navdušena nad preostalimi nastopajočimi, zato bosta na festivalu ostala tudi ostale dni. In koga se najbolj veselita? "Posebno se veseliva naslednjih nastopajočih: Habibi Funk, Sanctuary, Allysha Joy, Phillie P, Nevena Jeremić, Little Lu, ninafterdark, Kikelomo, Flo Dill ... Najbolj pa se seveda veseliva ekskluzivnih boat partyjev!"

DJ Jaša Bužinel, ki bo na festivalu ostal vsaj kakšen dan ali dva, pravi, da ga pričakuje iz posebnega razloga: "To bo moj prvi nastop na otoku Krk – in to v najboljšem možnem kontekstu: tik ob morju in v družbi res kakovostnih glasbenic in didžejev. Poletni festivali so vedno odlična priložnost za odkrivanje novih imen in letošnji Surf jih ponuja kar precej." In koga se najbolj veseli? "Predvsem newyorškega didžeja DJ Pythona, ki se je uveljavil s svojim deep reggaeton zvokom. Pa tudi newyorške didžejke livwutang in kanadske producentke RAMZi v živo. Zadnji dve sem imel sicer že priložnost doživeti v živo na drugih festivalih, ampak prav zato se ponovno veselim njunih nastopov, ker sta me takrat res navdušili."

