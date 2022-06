Lorde osvojila Šibenik: Morala sem priti sem, od koder je moja družina

''Moram iti v kraje, od koder je moja družina. Vedela sem, da moram na Hrvaško in da moram na Irsko. Na to sem čakala dve leti, hvala, da ste čakali z mano. Navdušena sem, da sem končno tukaj in ta prostor je neverjeten, zažurajmo na trdnjavi na vrhu hriba,'' je ob začetku svojega prvega koncerta na Hrvaškem oboževalcem povedala navihana 25-letnica Lorde , ki jo je svet prepoznal kot odlično glasbenico že ob prvem singlu – Royals .

Med občinstvom, ki je delovalo, kot da se vsi poznajo že od nekdaj, je vladala nevidna ljubezen. Videti je bilo nešteto barv, različnih modnih stilov, ki so sicer zelo spominjali na tiste iz 90. let, ter poplavo bleščic. Lorde je v svoji zdaj že 10-letni karieri očitno postala nova LGBTQ+ ikona, čeprav sama rada poudari, da ne želi biti ikona, da je njena želja le pisanje pesmi in povezovanje ljudi. A ravno ljudje, ki si niti v sanjah ne bi mislili, da bodo kdaj postali idoli, na koncu postanejo prav to.

''Mislite, da bomo danes kaj plesali? Bomo! A najprej bomo malo zajokali,'' je povedala, preden je zapela svojo balado Stoned at the nail salon, njeni oboževalci pa so zapeli z njo in nekateri med njimi celo potočili solzico. A Lorde ni le žalost in zlomljeno srce, Lorde je tudi zabava. ''Kakšna simpatična hipijevka je ta Lorde, popolna je,'' je bilo vmes slišati eno od oboževalk iz Kalifornije, medtem ko je nazdravljala z novimi prijatelji iz Velike Britanije, Češke, Hrvaške, Španije, Italije in drugod. Na majhnem prizorišču, kjer je bilo prodanih malo več kot tisoč kart za en večer, so se združili prijatelji z vsega sveta.

Pevka je pripravila pravi šov, na majhnem in sicer na videz preprostem odru se je dogajalo veliko. Njena spremljevalna skupina se je nenehno premikala levo, desno, po stopnicah gor, po stopnicah dol. Tudi Lorde je koncert začela za velikim krogom, ki je spominjal na boben in oboževalce v delirij spravila že samo s svojo silhueto. Barve so se spreminjale od modre, roza, rumene in zelene. Za tem istim 'bobnom' se je celo preoblekla. Skoraj na očem. Videli smo njeno silhueto, ki je najprej slekla obleko, nato nedrček in na koncu še spodnje perilo. Kar je oboževalce in oboževalke navdušilo in so z bučnim aplavzom pozdravili njeno potezo. Nato si je v zavetju 'bobna' nadela novo obleko, navihano skočila pred oboževalce in nadaljevala svoj koncert.