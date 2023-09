NSYNC ponovno skupaj v studiu: Ljubezensko pismo našim oboževalcem

Legendarna fantovska zasedba *NSYNC je spet skupaj. Peterica se je zbrala v studiu, kjer že snemajo novi singel, ki bo nosil naslov Better Place, je potrdil Justin Timberlake in z novico razveselil oboževalce. Zasedba se je pred kratim skupaj pojavila na odru ob podelitvi nagrad VMA, ki jih podeljuje televizijska mreža MTV, skupaj pa jih nismo videli že več kot 20 let.

Skupina *NSYNC bo predvsem oboževalce popeljala na boljši kraj, v svet, kjer so spet skupaj v studiu. Petčlanska glasbena skupina, ki je vrhunec slave doživela v 90. letih preteklega stoletja, je razveselila z novico, da so se ponovno zbrali v studiu, kjer že snemajo novi singel z naslovom Better Place.

Vznemirljivo novico je na družbenem omrežju potrdil Justin Timberlake, ki ima zelo uspešno solo kariero, z oboževalci pa je delil videoposnetek zakulisja snemanja singla, na katerem je prisotnih vseh pet članov skupine, ob njem še JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass in Chris Kirkpatrick. "Toliko zvezd se je povezalo," na posnetku pove 42-letni Timberlake, ki govori z drugimi člani skupine. "Prav zato sem vas poklical in vam povedal, da se je nekaj zgodilo. Če posnamemo to pesem, bo to ljubezensko pismo našim oboževalcem in bil bi počaščen, če bi bili z mano na njej," je še dodal.

Posnetek nato prikazuje petčlansko superskupino, ki podoživlja nekaj spominov v studiu, ko pojejo harmonije, Timberlake pa je v studiu in nadzoruje celotno stvar – brez kakršnih koli obveznosti. Na posnetku je videti, da se skupaj zelo zabavajo, saj se objemajo in plešejo. "Sliši se dobro in kaže, da nam je uspelo končati," pove 51-letni Kirkpatrick, Brass pa ga dopolni z besedami, da je to prva dokončana pesem skupine po 23 letih. "Rad vas imam, fantje. To je odlično," pa na koncu videa še pove Timberlake, preden ga 46-letni Fatone objame in mu v šali na uho prišepne, da ga ima tudi on rad, a mora nujno na stranišče.