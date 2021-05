Nu soul v ritmu magično turkizne Krke

Grozeči prepisi mokrih sanj raperjev Dwona in Tadija Tade.

LEYRE–Energy

Fantastično! To je prvi song NovomeščankeLeyre. In vse, kar Energy oddaja, je res fascinantno. Nenavsezadnje celo to, da nusoul popevka o energiji ni poskočnica na fortissimo, pač pa je zmerna razglednica utrinkov, ki povzemajo doživetja ob pavzi, v senci, daleč od pritiskov ali stisk. Melodija je do skrajnosti prikupna, komad Energy je čudovito harmonsko razdelan, pri čemer je instrumentalna izvedba vredna posebne pohvale. Še bolj pa navdušuje nežen, pa vendar resen in zrel glas vpadljive 19-letnice, ki vsake toliko v zavihkih malce zaškriplje. Kaj pa, če je naslednja velika stvar na domači sceni prav Leyre, hm? Prelestno, zvedavo in super seksi. Ocena: 5 VAZZ ft. MANCA TRAMPUŠ–Neskončno dolgi objemi

Neskončno dolgo ga lahko poslušam. Med opojnim songom o pomladi, prebujenju in hrepenenju Vazz rad spomni tudi na manj srečne okoliščine. Neskončno dolgi objemi je velikanska in veličastna metafora, ki radovednim ne bo dala miru. Sorazmerno zahtevno raperjevo pripoved perfektno navihano prebada Manca Trampuš (Koala Voice), ki je takó sproščene še ne poznam. Vazzova interpretacija je docela premišljena, to je idealno poudarjena, ko je to res potrebno, in celo zmaličena, ko avtor benti nad (političnim) položajem, ki ga teži in omejuje. Skladba, ki je pisana za raperja in spremljevalno vokalistko – zanimivo – nima obrazil, značilnih za hiphop. Nenazadnje jo ob koncu zanese v nekakšen veliki, grandiozni finale po vzoru revijalnih popevk ali pa kar del iz zakladnice resne glasbe. No, pa saj je tretji potnik v idiličnem kombiju producent in skladatelj Laren Polič Zdravič, najbolj znan kot pisec scenske glasbe. Večkratno brihtno. Ocena: 5 DWON FT. TADI TADA–Komshilook

Ko odličen video preslepi malo manj odličen song. Začetna kitarska romantika napoveduje raje neznatno instrumentalno. Prednost bodo imeli verzi. Tu se zatakne, kajti soseščina ali Komshilook v njih ni opisan, kot bi sprva lahko pričakovali. Pravzaprav tudi tisti, ki mu je poema namenjena, do njenega konca ostane neznanec. Ideja je najbrž ta, da raperja iz dveh ultrapomembnih globalnih metropol – eden je iz Medvod, drugi pa iz Velenja – svoji konkurenci, s tem pa simbolno tudi vsem nam, ki smo očitno obubožani kmetje prve vrste, dokončno razložita, zakaj tu pravzaprav gre. “Vse vas pokidamo, vse vas pokokamo”, se sliši v refrenu, ki ni niti i od inovacije. Z nekolikanj več pesniškega soka nastopi Tadi Tada, medtem ko Dwon na žalost kaj dosti dlje od ocufanega pleonazma "začel sem od nule" tokrat ne zmore. Kdo lahko pojasni položaj, ko ne začneš na ničli, pač pa na enki ali na dvojki, trojki? Kateri slovenski raper je začel na primer na štirici? Precejšen dolgcajt. Ocena: 3 NINETTE–Pusti mi

Kavelj, za katerega se zagotovo zataknemo, je to mamljivo zveneče, sintetično, a skrajno kultivirano zaporedje sedmih tonov. Ponavljajoč se motiv, ki navduši. Nežna pevkina izpoved dobro pristoji srednje počasnemu tempu in ne posebej globokim verzom oz. zelo osnovnim rimam: me – se, čas – nas, čas – glas, diši – stoji, raj – kaj, poti – množici itd. Nov komad Nine Radkovič - Ninetteje prijeten, karizmatičen pač ne. Dopadljivo in za Ninettin tip izvajalske ambicije dovolj kvalitetno. Toda kar krivično se zdi, da bo ta lep song za vedno ostal med tistimi, ki skozi sluhovode potujejo tako zelo mimogrede. Ocena: 3,5