Eno izmed najlepših daril za glasbenika je gotovo nova pesem. In Nuša Derenda se je nove razveselila kar na svoj rojstni dan. Tokrat je moči združila z Isaacom Palmo in nastala je čutna pesem Zaljubljena. Čeprav oba glasbenika pogrešata odre in nastope pa je Nuša v trenutni situaciji našla tudi nekaj pozitivnega.

