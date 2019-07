Nuša Derenda in Tilen Lotrič združila moči

Nuša Derenda in mladi talent Tilen Lotrič sta združila svoje moči in ustvarila skupno skladbo z naslovom Pokliči kdaj. Lansko leto je zaznamovalo tako Nušo, ki je praznovala 20. obletnico kariere, kot tudi Tilna, ki je postal superfinalist ter drugouvrščeni v lanski, 7. sezoni šova Slovenija ima talent. Letos pa je njuna vrhunska vokala združil vsestranski glasbenik Nino Ošlak , ki je eden od najbolj predvajanih avtorjev pri nas. Glasbo za novo energično pop-rock skladbo Pokliči kdaj je napisal Nino, besedilo pa je nastalo s pomočjo Igorja Pirkoviča .

Tilen je pred kratkim razprodal svoj drugi večji samostojni koncert, na svoje sodelovanje z Nušo pa je izredno ponosen: "Ko sem razmišljal o sodelovanjih, je bila Nuša že od nekdaj moja velika želja. Njen izjemen vokal sem občudoval že kot majhen deček in to, da sva zdaj posnela skupno pesem, je zame velika čast," je povedal mladi pevec in še dodal: "Nuši sem res hvaležen za vse nasvete in dobro energijo pri ustvarjanju."

Tudi Nuša je bila navdušena nad povabilom k sodelovanju, najprej pa jo je presenetil njegov vokal: "S Tilnom sva se pred letom dni srečala na nekem nastopu, presenetil me je njegov vokal, še posebej, ko sem izvedela koliko je star." Dodala pa je še, da se je za sodelovanje odločila tudi zato, ker podpira mlade glasbenike: "Ko me je poklical, če bi zapela z njim v duetu, sem bila za, predvsem zaradi njegovega lepega glasu, pa tudi zato, ker rada podpiram mlade, glasbenike, ki imajo perspektivo."