Nuša Derenda piše novo poglavje: 'Dokaz, da se lahko vedno znova rodimo'

"Pleši z nami je zame pesem svetlobe," pravi Nuša Derenda in dodaja: "V njej sem združila vse, kar danes sem. Ženska, ki je doživela veliko, a v sebi še vedno nosi veselje, optimizem in vero, da je življenje lepo. V pesmi se zrcali drznost, ki sem si jo dovolila, in energija, ki je nikoli nisem izgubila – samo čakala je pravi trenutek, da znova zasije."

Nuša Derenda FOTO: osebni arhiv pevke icon-expand

Skladbo je opremila tudi z videospotom, ki nas nostalgično popelje nazaj v čase, ko smo plesali po diskotekah ob soju disko luči in retro napisov. "Moramo izkoristiti življenje, zna biti kruto, zna biti žalostno, zna biti veselo, ampak mi moramo res tiste vesele trenutke ujeti, se družiti, plesati, se zabavati," nam je zaupala pevka.