Nuša Derenda piše novo poglavje: 'Dokaz, da se lahko vedno znova rodimo'

"Pleši z nami je zame pesem svetlobe," pravi Nuša Derenda in dodaja: "V njej sem združila vse, kar danes sem. Ženska, ki je doživela veliko, a v sebi še vedno nosi veselje, optimizem in vero, da je življenje lepo. V pesmi se zrcali drznost, ki sem si jo dovolila, in energija, ki je nikoli nisem izgubila – samo čakala je pravi trenutek, da znova zasije."
Skladbo je opremila tudi z videospotom, ki nas nostalgično popelje nazaj v čase, ko smo plesali po diskotekah ob soju disko luči in retro napisov. "Moramo izkoristiti življenje, zna biti kruto, zna biti žalostno, zna biti veselo, ampak mi moramo res tiste vesele trenutke ujeti, se družiti, plesati, se zabavati," nam je zaupala pevka.
Pevka je leta 2001 Slovenijo zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije in osvojila, izjemno, 7. mesto. "Naslednje leto bo 25 let od mojega nastopa na Evroviziji s skladbo Energy in jaz jo res dejansko pojem celih 25 let, ves čas in nekako je moj zaščitni znak. In tako sem rekla, da zdaj, po 25 letih bi bilo fajn, da grem v eno smer, v bistvu malce, da diši po Energy, ampak nekaj novega, svežega in to mi je tudi uspelo z mlado ekipo," je dodala Derenda.
