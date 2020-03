Nuša Rojs: Mislim, da je lahko vsaka situacija, stvar ali dogodek dobra inspiracija

Čeprav je Slovenka slavila v šovu in osvojila Mijevo srce, se njuna ljubezen ni obnesla. Iz izkušnje pa je marsikaj potegnila, med drugim se je naučila veliko o sebi: "Dobila sem svojo porcijo zarečenega kruha. Naučila sem se, da nima smisla predvidevati in obsojati, ker se lahko zgodi vsakomur in kjer koli. Mislila sem, da se bojim, bila sem previdna, izkazalo se je, da sem zelo pogumna, da imam resnično veliko za ponuditi. Da se nima smisla bati razočaranja, ker so pač del življenja in se iz njih učimo in rastemo."

Pri novem albumu je sodelovala producentom Bojanom Šerugo in ekipo Top records, o nastajanju videospota pa je povedala: "Nismo imeli veliko časa za pripravo natančnega scenarija, statistov in različnih lokacij. Zato smo videospot posneli kar v nam najbližjem in najlepšem mestu v gledališču na Ptuju. Tam imam svojo vizažistko in stilistko Andrejo Belšak, modno kreatorko Oksano Prelogin freestyle frizerko MatejoZavec. Prav iz Ptuja pa je tudi model Aljaž Lesjak, ki se že leta amatersko ukvarja z igro in je bil vesel povabila za sodelovanje. Čeprav smo imeli v začetku v mislih samo kader, kako jaz pojem njemu, ki je edini v dvorani pa smo nato dodali še eno sceno." Aljaž je pred tem tudi priznal, da si je vedno želel, da bi dekle ob petju tudi kdaj zaplesalo samo zanj: "Iz šale je nastala situacija, da smo res naredili sceno, kako v zapeljivi rdeči obleki plešem okrog njegovega stola, na koncu pa tudi zapleševa skupaj. Pesem je drugačna že glede zvrsti in zato je tudi spot precej drugačen. Rekla bi da gre za neko zlato klasiko v poplavi komercialnih pop kratkotrajnih hitov. Šli smo na 'manj je več' a ne v smislu golote. Verjamemo, da bo izdelek prinesel dobre rezultate."